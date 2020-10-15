Oroscopo di Labaro del 15/10/2020: bella giornata per il Leone

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Vi siete interessati alle persone accanto a voi. il treno ormai è passato, quello che è stato fatto, è fatto.

TORO

State tralasciando quello che vi circonda. Siate subito sinceri senza trovare scuse ingiustificabili.

Vi state pentendo, di non essere stati all'altezza della sltuaizone. Godetevi il vostro traguardo.

Vi siete tolti da alcune situazioni imbarazzanti, specialmente in ambito sentimentale. Dovrete riflettere un po' di più sui vostri errori.

Il segno del giorno: LEONE

Oggi sarà una bella giornata. Se non volete rimanere fermi dovrete darvi da fare.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Bartlomiej Dragowski. Nato il 19 agosto del 1997 a Bialystok, Polonia, Dragowski è del segno del Leone.

VERGINE

Gli altri hanno alte aspettative nei vostri confronti e questo vi spaventa. In fondo dovrebbe farvi piacere. L'ansia però si fa viva un po' troppo spesso.

BILANCIA

La vostra grinta aiuterà gli altri. Tenete lontana la negatività. Siate preparati a tutto.

SCORPIONE

Siete stupiti da alcuni atteggiamenti ma non ne capite il senso. Sostenete e supportate chi è in difficoltà, nonostante voi abbiate le volte.

SAGITTARIO

In questa giornata ci sarà comunque qualcuno che vi saprà indirizzare. Dovete ascoltare e lasciare che si facciano dei discorsi che per voi sono tabù.

CAPRICORNO

Oggi avete l'occasione di mettervi alla prova.

ACQUARIO

Se ci sono dei problemi sarà indispensabile capire se vi possiate affidare completamente.

PESCI

Ottime possibilità di prendere decisioni sul lavoro. Cercate di prendere le distanze da atteggiamenti negativi, concentratevi sul futuro.