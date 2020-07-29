Oroscopo di Labaro del 29/07/2020: oggi giornata positiva per l'Ariete
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
Il segno del giorno: ARIETE
Oggi giornata positiva. In amore avrete modo di recuperare terreno. In ambito lavorativo avete una grande voglia.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Martin Caceres. Nato il 7 aprile del 1987 a Montevideo, Uruguay, Caceres è del segno dell’Ariete.
TORO
Luna in opposizione. Ci sarà la possibilità di trovare un compromesso in amore.
GEMELLI
Siete molto concentrati sulle questioni di carattere lavorativo. Cercate di non trascurare gli affetti.
CANCRO
Giornata promettente. Sta per iniziare una fase propizia. In ambito professionale dovreste cercare di darvi una spinta.
LEONE
In ambito professionali potrebbero nascere piccole discussioni, siete facilmente irascibili.
VERGINE
Potreste avere dei dubbi soprattutto nelle relazioni interpersonali. Evitate di stare lì a sottolineare gli errori altrui.
BILANCIA
Sono favoriti gli incontri e le relazioni. Vi sentite molto stanchi ed affaticati.
SCORPIONE
Problema di coppia da risolvere, da giorni costanti discussioni in ambito familiare. Nonostante la giornata non sia negativa vi sentite fiacchi.
SAGITTARIO
Luna in aspetto positivo per risaldare i legami affettivi. In arrivo interessanti proposte per chi cerca lavoro.
CAPRICORNO
Dovrete affrontare scelte importanti, essi riguardano in particolar modo i sentimenti.
ACQUARIO
Oggi siete sottotono, per questioni legate ai sentimenti.
PESCI
Oggi e domani potreste sentirvi insofferenti. Per quanto riguarda il lavoro avete bisogno di recuperare energie.