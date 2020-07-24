Oroscopo di Labaro del 24/07/2020: fine settimana che promette bene per il Leone

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Oggi giornata interessante, attenzione a tutti coloro che hanno un dubbio in amore. Avete molti problemi ma sembra che gli altri non vi diano attenzione.

TORO

Iniziate a pensare ad un futuro importante. Tutte le persone che ritardano una decisione verranno escluse dalla tua vita.

GEMELLI

Siete ancora confusi, intristiti e nervosi. Attenzione, non fate le ore piccole perchè siete stanchi.

CANCRO

Se dovete parlare, fatelo subito. Chi ha una storia da tempo ha voglia di definirla, ci sono problemi economici e lavorativi.

Il segno del giorno: LEONE

Fine settimana che promette bene per i sentimenti. In questi giorni sarà importante evitare inutili battaglie.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Bartlomiej Dragowski. Nato il 19 agosto del 1997 a Bialystok, Polonia, Dragowski è del segno del Leone.

VERGINE

Date spazio a nuovi progetti, evitate però conflitti questo fine settimana.

BILANCIA

Il vostro segno è provato dal passato, cercate di vivere un fine settimana interessante.

SCORPIONE

I prossimi mesi dovrai cercare di risparmiare qualcosa. Il fine settimana può aiutare a recuperare un sentimento.

SAGITTARIO

Siete un po' provati, per fortuna ad agosto a livello sentimentale recupererete.

CAPRICORNO

Oggi siete avvantaggiati, meglio staccare la spina sabato e domenica. Questo è un anno molto importante perchè taglia via i rami secchi.

ACQUARIO

Fine settimana importante, possono essere giornate utili. Rafforzate l'amicizia.

PESCI

Giornate ricche di conflitti, cercate però di non affliggervi così senza un vero motivo.