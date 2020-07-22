Oroscopo di Labaro del 22/07/2020: estate carica di progetti per il Sagittario

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Avete voglia di fare tante cose, situazione astrologica importante. È un periodo di forza per le relazioni con gli altri.

TORO

Siete tanto polemici, quando siete agitati siete ricchi di perplessità. Abbandonate le tensioni!

GEMELLI

Giornata vivace, allontanate da voi tutte quelle persone invidiose. Privilegiate gli affetti della famiglia, l'amore vero!

CANCRO

Siete parecchio turbati, in amore però ci sono buone novità.

LEONE

Siete battaglieri, prossime 48h importanti.

VERGINE

Vi aspettano quattro giorni importanti, la Luna è favorevole.

BILANCIA

Dovete definire i sentimenti, serve pazienza se avete dei conflitti in amore.

SCORPIONE

Oggi e domani potreste essere nervosi, in conflitto con voi stessi. Tenete la calma. Evitate stress eccessivi.

Il segno del giorno: SAGITTARIO

Estate bella carica, cercate di valutare nuovi progetti che per il futuro saranno importanti.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Christian Kouamè. Nato il 6 dicembre del 1997 ad Abidjan, in Costa d'Avorio, Kouamè è del segno della Bilancia.

CAPRICORNO

Domenica e lunedì sarete più sereni. Lavorate bene con poche persone intorno.

ACQUARIO

Il desiderio di tagliare i ponti con situazioni che non sono più importanti è alto. In questo periodo volete dare una svolta alla vostra vita.

PESCI

Mercoledì e giovedì giornate interessanti. Ci vorrebbero dei soldi in più. Fine di luglio un po' agitata così come agosto.