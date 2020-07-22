Oroscopo di Labaro del 22/07/2020: estate carica di progetti per il Sagittario
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Avete voglia di fare tante cose, situazione astrologica importante. È un periodo di forza per le relazioni con gli altri.
TORO
Siete tanto polemici, quando siete agitati siete ricchi di perplessità. Abbandonate le tensioni!
GEMELLI
Giornata vivace, allontanate da voi tutte quelle persone invidiose. Privilegiate gli affetti della famiglia, l'amore vero!
CANCRO
Siete parecchio turbati, in amore però ci sono buone novità.
LEONE
Siete battaglieri, prossime 48h importanti.
VERGINE
Vi aspettano quattro giorni importanti, la Luna è favorevole.
BILANCIA
Dovete definire i sentimenti, serve pazienza se avete dei conflitti in amore.
SCORPIONE
Oggi e domani potreste essere nervosi, in conflitto con voi stessi. Tenete la calma. Evitate stress eccessivi.
Il segno del giorno: SAGITTARIO
Estate bella carica, cercate di valutare nuovi progetti che per il futuro saranno importanti.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Christian Kouamè. Nato il 6 dicembre del 1997 ad Abidjan, in Costa d'Avorio, Kouamè è del segno della Bilancia.
CAPRICORNO
Domenica e lunedì sarete più sereni. Lavorate bene con poche persone intorno.
ACQUARIO
Il desiderio di tagliare i ponti con situazioni che non sono più importanti è alto. In questo periodo volete dare una svolta alla vostra vita.
PESCI
Mercoledì e giovedì giornate interessanti. Ci vorrebbero dei soldi in più. Fine di luglio un po' agitata così come agosto.