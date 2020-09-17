Oroscopo di Labaro del 17/09/2020: Toro, sfruttate i piatti d'argento che vi hanno servito

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Non avvertite nessuno, non avete bisogno di mettervi in mostra né di giustificarvi. Rendete tutto più lineare in modo da non togliere il tempo a nessuno.

IL SEGNO DEL GIORNO: TORO

Vi hanno servito dei traguardi su un piatto d'argento, ora potete sfruttati. Il vostro insistere su alcune questioni hanno determinato un vostro fallimento.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Federico Ceccherini. Nato l’11 maggio del 1992 a Livorno, Ceccherini è del segno del Toro.

Ceccherini

Meritate una valvola di sfogo e di mettervi al primo posto. Non vergognatevi, prendetevi cura di chi manda avanti ogni cosa.

CANCRO

Spesso rimandate programmi a tempi migliori che per voi non sono mai arrivati. Potreste comprendere alcune volte l'intraprendenza e l'intuito sono tutto.

LEONE

I vostri piani oggi verranno modificati, nulla di grave comunque. Avete intrapreso delle battaglie per le quali non c'è bisogno di scontrarsi.

VERGINE

Dedicate questa giornata a chi vi sta vicino e a chi ha bisogno del vostro supporto. In questo modo sentirete di aver fatto qualcosa anche per voi stessi.

Ora è giunto il momento di affrontare a viso aperto ogni ostacolo. Meritate la serenità e la coprendone a livello familiare.

Non dovete per forza litigare con il vostro partner se l'avete. Avete già abbastanza pensieri non risvegliate vecchi rancori.

SAGITTARIO

Approfondite una discussione con una persona che vi ha messo precedentemente in difficoltà. Il vostro carattere non è accomodante.

CAPRICORNO

Non è sufficiente delle volte bloccare i giudizi. Sarebbe meglio trovare una via alternativa.

Cercate di analizzare meglio i risultati, avrete così delle risposte. Potrete avere intanto un primo chiarimento.

PESCI

Dovrete essere bravi a gestire lo stress e la rabbia. Non è facile prendere delle decisioni ma voi siete sempre sulla miglior strada.