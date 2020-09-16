Oroscopo di Labaro del 16/09/2020: Scorpione, abbraccia le novità

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Difficile risveglio in questa giornata, fatevi coraggio. Probabilmente il pomeriggio potrebbe essere ancor peggio da superare.

TORO

Non c'è niente di male nel non volersi esporre troppo. Mettetevi in diparte giusto per capire chi avete di fronte.

Lasci tutto da parte senza giustificazioni, i vostri sogni li avete accantonati. Rimettetevi in pari, non potete di certo lasciare che nascano delle problematiche ulteriori.

CANCRO

Non potete andare avanti così ancora per molto, quando sarete più convinti di voi stessi avrete un quadro completo e nessuna difficoltà.

LEONE

Ogni volta che mettete in atto determinati atteggiamenti, lasciate che sia il caso a decidere per voi. Se non vi siete abituati a quello che la vita potrebbe riservarvi significa che non siete ancora pronti a prendere delle decisioni.

VERGINE

Lavorate con tanta aggressività, restare a guardare vorrebbe dire fare una brutta impressione. Dovete cercare di mettere a posto dei dettagli anche per chi vi circonda.

Se non volete stare in mezzo a delle discussioni basta non parteciparvi. Affrontate la situazione ma per oggi potete farne a meno.

IL SEGNO DEL GIORNO: SCORPIONE

Lasciate che ci siano delle novità nel vostro angolo di paradiso. Certe volte non è proprio possibile evitare dei cambiamenti. Impedite che vi siano ripensamenti su questioni già stabilite.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Federico Chiesa. Nato il 25 ottobre del 1997 a Genova, Chiesa è del segno dello Scorpione.

SAGITTARIO

Lasciate che ci siano attività intorno a voi che possano in un certo senso distrarvi. Siete ritrosi a mettere in campo sensazioni e sentimenti.

CAPRICORNO

Mettete da parte l'orgoglio. Tutto ciò che vi è lontano in questo momento potrebbe costituire la massima espressione della vostra serenità.

ACQUARIO

Essere sinceri non vuol dire inondare di parole chi vi sta di fronte. Proverete emozioni contrastanti.

PESCI

Avete ancora degli scheletri nell'armadio di cui vorreste liberare. Meglio spingersi oltre. Soltanto adottando un modo di fare diverso potrete imparare a regolarvi.