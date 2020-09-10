Oroscopo di Labaro del 10/09/2020: Scorpione, divertitevi oggi!

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Ci sono delle questioni lasciate in bilico, preferite che sia l'altra persona a definirle. Provate a comunicare il vostro disagio.

TORO

Cercate di lavorare per voi, la vostra propensione ad aiutare gli altri dovrebbe venir fuori. Avrete occasioni per agevolare il lavoro dei colleghi.

GEMELLI

Non proponete nulla se non l'offerta di ascoltare. Dovete imparare a rispettare le scelte degli altri.

CANCRO

Anche voi avete sbagliato qualcosa oppure vogliono mettervi alla prova. Dovete imparare a moderare la vostra voglia di riscatto, potreste cogliere delle opportunità.

LEONE

Prendete le giuste decisioni oggi. Avrete altre opportunità, oggi si tratterà di dare un'impressione coerente di sé stessi.

Non avete ancora deciso come trascorrere la vostra giornata. Il vostro modo di dimostrare amore non è sempre chiaro, avete sicuramente molti pensieri ma troverete il conforto che cercate.

Non abbiate timore, questo potrebbe essere un momento cruciale per alcune relazioni. Non lasciate che gli altri pensino che non vi importa nulla, non sarebbe il modo migliore per affrontare.

IL SEGNO DEL GIORNO: SCORPIONE

Divertitevi oggi, giornata completamente libera da dedicare allo svago. Rilassatevi o sarà una giornata molto pesante.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Federico Chiesa. Nato il 25 ottobre del 1997 a Genova, Chiesa è del segno dello Scorpione.

SAGITTARIO

Le persone devono redarguirvi del vostro comportamento. Prima di imboccare una strada che non vi appartiene fate una pausa.

CAPRICORNO

Cè un compito che non vi spettava che avete preso troppo sul serio, staccatevi, lasciatevi andare.

ACQUARIO

Avrete la fortuna di vedere già scritta la vostra direzione. Non prendetela per il fatto che una persona sia arrivata prima di voi a raggiungere quel traguardo.

PESCI

Combattete per i vostri ideali, non potete permettere ad alcune persone di mettervi i piedi in testa. Cercate di dimostrare ala gente che siete una risorsa indispensabile.