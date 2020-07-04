Oroscopo di Labaro del 04/07/2020: creazione e progettualità travolgono l'Acquario

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Potreste vivere complicazioni e difficoltà. Il consiglio è quello di non agitare le acque. Alcuni Ariete imprenditori devono risolvere qualche problema personale o legale.

TORO

Buona energia, agosto potrà essere di aiuto. Volete sempre certezze in amore, ma entro fine estate dovreste decidere cosa fare di un rapporto.

GEMELLI

State ritrovando serenità, diverse problematiche fisiche vi hanno provato. La famiglia e l'amore sono fondamentali per voi.

CANCRO

Fatevi scivolare di dosso le provocazioni. Non agitate le acque per un paio di giorni e cercate di non polemizzare.

LEONE

Potreste aver vissuto un'intensa emozione. Momento ideale per recuperare l'amore e le relazioni. Non sapete come muovervi, serve prudenza.

VERGINE

Oggi e domani siete in recupero. L'amore negli ultimi tempi è rimasto fermo, con l'avvicinarsi della fine di luglio molti percorsi difficili potranno diventare maggiormente agevoli.

BILANCIA

Recuperate serenità, a livello lavorativo state vivendo delle perplessità. Potreste sentirvi sottotono in queste 48h. Consigliata la cautela.

SCORPIONE

Questo fine settimana è dalla vostra parte. Potreste dover risolvere tra oggi e domani un piccolo dubbio a livello lavorativo. Dal 7 agosto torna in auge l'amore.

SAGITTARIO

Prestate attenzione a livello economico. Dovete cercare di impostare una nuova esistenza, capire che cosa fare e dove andare, vi tormenterà un po' questa cosa ma passerà presto.

CAPRICORNO

La Luna è nel vostro segno, ciò non toglie da voi l'agitazione. Siete molto critici e tendete a guardare il bicchiere mezzo vuoto.

Il segno del giorno: ACQUARIO

È giunto il momento di fare scelte. Possibile che decidiate di farvi avanti con qualcuno, siete fortemente creativi e progettuali.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Igor. Nato il 7 febbraio del 1998 a Bom Sucesso, Minas Gerais, Brasile, Igor è del segno dell'Acquario.

PESCI

Il fine settimana vi aiuta a recuperare, potrebbe portarvi uno stress affettivo questo mese. In agosto chi cerca amore potrebbe tornare in auge.