Breaking News

Labaro Viola

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TMW rivela: “Galloppa può lasciare la Fiorentina primavera. Empoli e Carrarese su di lui"

20 maggio 2026 12:52

Viviano: "Magari avere Aquilani, è forte e conosce la piazza. C'è di meglio di Vanoli sul mercato"

20 maggio 2026 12:45

Viviano stronca Spalletti: "Le dichiarazioni nel post sono da TSO. A più di 60 anni se la prende con Gud"

20 maggio 2026 11:55

Repubblica: "Grosso avanti su De Rossi: sfuma Iraola, la scelta verrà fatta dopo il campionato"

20 maggio 2026 11:42

Criscitiello: “Il Bologna pensa a Grosso, ma la Fiorentina è avanti. Sarri all’Atalanta, Napoli su Italiano”

20 maggio 2026 11:29

Rep: "Paratici riorganizza la Fiorentina: lavoro su Viola Park, mercato e struttura societaria"

20 maggio 2026 11:24

Rep: " Vanoli verso l’addio alla Fiorentina: separazione possibile già la prossima settimana"

20 maggio 2026 10:42

Gazzetta controcorrente: "Poche possibilità di riconferma di Vanoli. In pole c'è Grosso"

20 maggio 2026 10:40

Gazzetta: "Il Bournemouth piomba su Fortini. Per 7-10 milioni la Fiorentina lo vende"

20 maggio 2026 10:37

Gazzetta: "Dodò? La Fiorentina si aspetta offerte dai 20 ai 30 milioni. Verso l'addio anche Gosens"

20 maggio 2026 10:34

Padovan: "Fiorentina assente con la Roma, contro la Juve ha fatto la partita della vita”"

20 maggio 2026 10:30

Gazzetta massacra Piccoli: "Non è considerato pronto per fare il titolare nella Fiorentina"

20 maggio 2026 10:29

Gazzetta rivela: "La Fiorentina spera di incassare 21 milioni dalla cessione di Gudmundsson"

20 maggio 2026 10:27

Gazzetta: "Paratici proverà a convincere Kean a restare. Tutto cambia per un'offerta da 62 milioni"

20 maggio 2026 10:14

Corriere dello Sport: "Otto inamovibili per la Fiorentina. Rebus Kean e Gudmundsson"

20 maggio 2026 10:03

Vanoli-Bis? Corriere dello Sport: "Sì, ma l'incastro non è semplice. Nuovo incontro a breve"

20 maggio 2026 10:00

Corriere dello Sport svela: "Parisi è ancora a Roma dopo l'operazione. Tornerà a Firenze nei prossimi giorni"

20 maggio 2026 09:55

Corriere dello Sport: "Kean al Viola Park anche nel giorno libero. Prosegue il lavoro di recupero"

20 maggio 2026 09:54

Corriere dello Sport: "De Gea resta alla Fiorentina. Nelle prossime settimane incontrerà il club"

20 maggio 2026 09:51

Nazione sicura: “Il Franchi prepara il confronto dopo un anno choc. Tutti nel mirino, l’unico salvo è Vanoli”

20 maggio 2026 09:19

Palladino e Firenze feeling mai nato. Nazione: “Nonostante i 65 punti, verrà accolto con indifferenza”

20 maggio 2026 09:18

Nazione rivela: “Kean-entourage-Paratici l’incontro nelle prossime settimane. Due le ipotesi vive”

20 maggio 2026 09:15

Nazione: “Solomon potrebbe restare, 10 milioni per un esterno di livello europeo non sono tanti”

20 maggio 2026 08:57

Fortini via? Nazione: “I contatti con il Bournemouth sono già in corso. Novità nelle prossime settimane”

20 maggio 2026 08:56

Nazione svela: “Gosens? Futuro incerto. Balbo? Andrà a giocare. Arriverà un acquisto a sinistra”

20 maggio 2026 08:52

Nazione: “Dodo e Fortini via senza il rinnovo. Paratici farà uno sforzo economico per trattenere il brasiliano?”

20 maggio 2026 08:51

Il grave infortunio di Parisi ha cambiato i piani di Paratici. Nazione: “Non c’era in alcun modo l’idea di privarsene”

20 maggio 2026 08:49

Nazione ed il consiglio non richiesto: “A Parma c’è un allenatore giovane come Cuesta”

20 maggio 2026 08:47

Nazione: “Per la panchina della Fiorentina, se ci fosse un nome a sorpresa? Il futuro sarà di chi saprà rischiare”

20 maggio 2026 08:46

Panchina Fiorentina? Nazione: “Smentito ogni contatto con Iraola. Grosso? In attesa di una chiamata”

20 maggio 2026 08:45

Kean, stagione finita il 4 aprile. Nazione: “Dolore alla tibia diminuito ma non scomparso”

20 maggio 2026 08:41

Orlando: "Paratici innamorato di Ndour, è intoccabile. Se riesce ad alzare il passo ha tutto"

19 maggio 2026 22:43

Iraola blocca in casa il City e resta aggrappato alla zona Europa. L'Arsenal vince la Premier League dopo 22 anni!

19 maggio 2026 22:34

Fiorentina, Baiano lancia l’allarme: “Confermare Vanoli senza convinzione sarebbe un errore”

19 maggio 2026 21:55

Graziani: "Vittoria stupenda contro la Juve, ma serve una rivoluzione per tornare competitivi"

19 maggio 2026 21:42

Fattori: "Non butterei via tutto, piuttosto vorrei inserire giocatori forti. Ripartirei da Mandragora titolare"

19 maggio 2026 21:36

Sky Sport: Vanoli verso la conferma alla guida della Fiorentina. Programmato l'incontro decisivo con la società

19 maggio 2026 21:03

Lucchesi e due ex viola sono stati scelti tra i migliori 11 giocatori Under 23 in Serie B

19 maggio 2026 20:51

Giorgia Rossi svela il desiderio di Barone: "Avrebbe voluto Aquilani sulla panchina della Fiorentina"

19 maggio 2026 20:04

Chiarugi: "Comuzzo va recuperato e bisogna crederci, può diventare un perno della difesa"

19 maggio 2026 19:24

Brovarone rivela: "Il Bologna sta pensando a Vanoli come allenatore per la prossima stagione"

19 maggio 2026 19:16

Bardazzi: "Vanoli è stato l'uomo dell'emergenza. Ora serve altro. Grosso? Se lo prendono, viva Grosso"

19 maggio 2026 18:57

Sabatini: "Alla Juve hanno mandato via uno come Fagioli, adesso se ne pentono amaramente"

19 maggio 2026 17:36

Di Marzio svela: "Pioli potrebbe andare all'Atalanta, anche Italiano è una possibilità per la dea"

19 maggio 2026 16:57

TMW rivela: "Domani confronto tra Sarri e l'Atalanta. Il tecnico poi avrà 48 ore per decidere

19 maggio 2026 16:35

Di Marzio annuncia: "Il Bournemouth ha messo gli occhi su Fortini, primi contatti tra le parti"

19 maggio 2026 15:54

Juventus derubata dalla Fiorentina? Tommasi smentisce: "Netta la spinta di Mckennie su Gosens"

19 maggio 2026 15:48

Da Bergamo: "Palladino rompe con l'Atalanta, Sarri e Giuntoli in pole per il nuovo percorso nerazzurro"

19 maggio 2026 14:20

Carobbi: "Purtroppo con questa presidenza bisogna accontentarci di allenatori come Grosso e Vanoli ma niente di più"

19 maggio 2026 14:13

La Gazzetta dello Sport riporta: "Conte saluta il Napoli, è lui il nome più gettonato per la Nazionale"

19 maggio 2026 14:07

Romano annuncia: "Sarri è il primo nome del Napoli, ma anche Grosso piace tanto agli azzurri"

19 maggio 2026 14:00

Corriere Fiorentino rivela: "La permanenza di Vanoli resta possibile, Paratici non ha ancora chiuso a ciò"

19 maggio 2026 12:40

Corriere Fiorentino: “Parisi per forza cancellato dalle cessioni per fare cassa. Primo grave infortunio”

19 maggio 2026 12:37

Pongracic? Marcatura esemplare su Vlahovic. Nazione: "La Fiorentina ripartirà anche da lui"

19 maggio 2026 12:24

Ndour sempre più uomo chiave della Fiorentina. Nazione svela: "Il PSG ha mantenuto il 50% sulla rivendita"

19 maggio 2026 12:05

Nazione: "Parisi seguirà il protocollo Mariani: Dodò con ciò rientrò in campo dopo 5 mesi"

19 maggio 2026 11:57

Rugani all'addio. Nazione: "Niente riscatto, salvo ribaltoni, tornerà alla Juventus"

19 maggio 2026 11:53

Repubblica: "Fiorentina, lo stop di Parisi pesa sul mercato: ora serve intervenire per un sostituto”

19 maggio 2026 11:51

Corriere dello Sport rivela: "Paratici ha già contattato Iraola ma è forte la concorrenza della Premier"

19 maggio 2026 11:48

La legge del goal dell’ex vale solo per Mandragora. Terzo goal alla Juventus. Ancora a secco Vlahovic

19 maggio 2026 11:40

Corona rivela: “Meret mi ha pagato per far uscire la notizia del tradimento di Conte alla moglie”

19 maggio 2026 11:23

Di Gennaro: “Se non si arriva un tecnico top come Sarri, è giusto confermare Vanoli”

19 maggio 2026 11:07

Viviano non ha dubbi: “La Fiorentina riparta da De Rossi: con Firenze può scoccare la scintilla”

19 maggio 2026 10:51

La Fiorentina fa perdere le staffe a Locatelli e Vlahovic: litigano in campo e poi vengono multati

19 maggio 2026 10:35

Riconferma Vanoli? Tuttosport: "L'opzione scade il 30 maggio ma la Fiorentina non ha fretta"

19 maggio 2026 10:27

Zazzaroni sicuro: "Vanoli ha le scatole piene di sentirsi in discussione. Paratici vorrebbe confermarlo"

19 maggio 2026 10:18

Vittoria con la Juve? Corriere dello Sport: "Ha dimostrato al Viola Park quanto ha pesato l'aspetto psicologico"

19 maggio 2026 10:13

Corriere dello Sport: "Vanoli è certo di meritare la conferma. Paratici riflette"

19 maggio 2026 10:02

Corriere dello Sport esalta Ndour: "Punto di riferimento della nuova Fiorentina. È un centrocampista totale"

19 maggio 2026 09:54

Solomon sotto esame. Corriere dello Sport: "Proverà a convincere Paratici di meritare il riscatto"

19 maggio 2026 09:50

Corriere dello Sport sicuro: "Parisi tornerà in gruppo a novembre. A disposizione per le ultime gare del 2026"

19 maggio 2026 09:47

Gazzetta: “Se Kean resta alla Fiorentina, Piccoli finirà fra gli esuberi, per lui si aprirà ad una cessione”

19 maggio 2026 09:35

Gazzetta: “Kean ha ancora dolore alla tibia, difficilmente ci sarà contro l’Atalanta”

19 maggio 2026 09:34

Gazzetta: “Paratici vuole parlare con Kean, se è motivato, gli proporrà di restare alla Fiorentina un altro anno”

19 maggio 2026 09:33

Masitto: "Lo staff ha fatto un miracolo a salvare la squadra. Ieri con la Juve prestazione leggera"

18 maggio 2026 23:11

L’agente di Vanoli apre al Napoli: “Se Conte va via sarebbe perfetto per gli azzurri”

18 maggio 2026 22:56

Fiorentina-Betis, la Digos chiude il cerchio sugli scontri: identificati oltre 80 tifosi viola

18 maggio 2026 22:27

Parisi dopo l'operazione: "Grazie a chi mi ha sostenuto, le difficoltà ci rendono più forti"

18 maggio 2026 22:02

Fattori: "Mandragora e Ranieri sono spesso tra i migliori e c'è chi li vorrebbe mandare via da Firenze"

18 maggio 2026 20:10

Bucciantini: "La Fiorentina da Dicembre ha fatto 35 punti in 21 partite, Vanoli merita la conferma"

18 maggio 2026 19:48

La Fiorentina conferma la rottura del legamento del crociato per Parisi; il ragazzo è già stato operato a Roma

18 maggio 2026 19:01

I gol della Juve erano regolari? Calvarese spiega: “Sul primo non c’è un chiaro errore, Vlahovic in fuorigioco”

18 maggio 2026 18:49

Caputi: “Io ripartire dai dirigenti, dall’allenatore, da Fagioli e De Gea per creare una buona base”

18 maggio 2026 17:58

Borghi: “La Fiorentina ha tirato fuori l’orgoglio e il carattere. Hanno dato una gioia ai propri tifosi”

18 maggio 2026 17:34

Pongracic convocato dalla Croazia: il difensore sarà l'unico calciatore della Fiorentina al mondiale

18 maggio 2026 16:35

Parisi, TMW scrive: "Rottura del legamento crociato, si opera. Starà ai box per 5 mesi"

18 maggio 2026 14:59

Grosso: "I complimenti di Allegri? Lo ringrazio, ma preferisco aprire il petto quando le cose vanno male"

18 maggio 2026 14:46

Grosso svela: "Ho riempito il centro sportivo di lavagne con frasi motivazionali. Il calcio è emozione"

18 maggio 2026 14:35

Galli: "Ieri De Gea ha cambiato la partita perché è stato perfetto e ha dato sicurezza"

18 maggio 2026 14:29

Carnevali: "Sappiamo che Grosso ha delle richieste, ma speriamo di trattenerlo ancora qua con noi"

18 maggio 2026 14:24

Di Gennaro: "A Torino si mangiano le mani per Fagioli, lui è il regista di cui in viola c'era bisogno"

18 maggio 2026 14:16

Prandelli: "Vanoli deve essere confermato da Paratici, sarebbe il tecnico giusto per il futuro"

18 maggio 2026 14:04

Dodó: “Il mio futuro? Spero di restare ma non ho ancora incontrato nessuno della società”

18 maggio 2026 14:01

Chiellini: "Paratici può costruire qualcosa di importante. La Fiorentina è in buone mani"

18 maggio 2026 13:51

Ripa: "Se Paratici avesse voluto tenere Vanoli l'avrebbe già confermato. Non ha bisogno di aspettare"

18 maggio 2026 13:40

Sabatini: "I migliori della Fiorentina sono gli ex Juventus. Ringraziare chi ha svenduto Fagioli"

18 maggio 2026 13:28

Dodò sul futuro: "Questa squadra è diventata una famiglia. Spero di restare alla Fiorentina"

18 maggio 2026 13:14

La Fiorentina chiuderà la stagione in anticipo: con l'Atalanta si giocherà venerdì alle 20:45

18 maggio 2026 12:43

Parisi a Roma per gli esami, arrivato in stampelle. C’è pessimismo, si teme per il crociato

18 maggio 2026 12:10

Striscione e applausi per Grosso: una festa che sa di addio, resta un'opzione per la Fiorentina

18 maggio 2026 11:42