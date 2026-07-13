Romano: "Arokodare fuori dal pre-season. La Fiorentina è in trattativa nonostante il no alla prima offerta"

L'attaccante del Wolverhampton è stato escluso dalla rosa per il pre-season, la Fiorentina è ancora interessata ed è in trattativa attiva per ingaggiarlo

A cura di Redazione Labaroviola 13 luglio 2026 19:28

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