Romano: "Arokodare fuori dal pre-season. La Fiorentina è in trattativa nonostante il no alla prima offerta"
L'attaccante del Wolverhampton è stato escluso dalla rosa per il pre-season, la Fiorentina è ancora interessata ed è in trattativa attiva per ingaggiarlo
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2026 19:28
L'esperto di mercato Fabrizio Romano scrive attraverso i suoi social, che: l'attaccante del Wolverhampton è stato escluso per il pre-season. La Fiorentina resta in trattativa per ingaggiarlo. L'offerta iniziale è stata respinta dal Wolverhampton, la Fiorentina è ancora interessata e altri club stanno entrando in gioco.