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Romano: "Arokodare fuori dal pre-season. La Fiorentina è in trattativa nonostante il no alla prima offerta"

L'attaccante del Wolverhampton è stato escluso dalla rosa per il pre-season, la Fiorentina è ancora interessata ed è in trattativa attiva per ingaggiarlo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2026 19:28
Romano: "Arokodare fuori dal pre-season. La Fiorentina è in trattativa nonostante il no alla prima offerta" -
Acf Fiorentina
Wolverhampton
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L'esperto di mercato Fabrizio Romano scrive attraverso i suoi social, che: l'attaccante del Wolverhampton è stato escluso per il pre-season. La Fiorentina resta in trattativa per ingaggiarlo. L'offerta iniziale è stata respinta dal Wolverhampton, la Fiorentina è ancora interessata e altri club stanno entrando in gioco.

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