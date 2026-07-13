Ceccarini lancia l'indiscrezione: "Anche il Manchester United ha preso informazioni per Oulai"

L'esperto di calciomercato ha fatto sapere che anche il Manchester United è sulle tracce del centrocampista ivoriano classe 2006

L'esperto di calciomercato e direttore di TuttoMercatoWeb, Niccolò Ceccarini ha dato aggiornamenti sui propri social che, non solo la Fiorentina è sulle tracce del centrocampista ivoriano, ma anche il Manchester United ha preso informazioni per Oulai.