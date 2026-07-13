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Ceccarini lancia l'indiscrezione: "Anche il Manchester United ha preso informazioni per Oulai"

L'esperto di calciomercato ha fatto sapere che anche il Manchester United è sulle tracce del centrocampista ivoriano classe 2006

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2026 20:42
Ceccarini lancia l'indiscrezione: "Anche il Manchester United ha preso informazioni per Oulai" -
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L'esperto di calciomercato e direttore di TuttoMercatoWeb, Niccolò Ceccarini ha dato aggiornamenti sui propri social che, non solo la Fiorentina è sulle tracce del centrocampista ivoriano, ma anche il Manchester United ha preso informazioni per Oulai.

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