TMW: "Richardson verso il ritorno al Le Havre: operazione in prestito con diritto di riscatto"

Le ultime di mercato su Amir Richardson

La Fiorentina ha lasciato fuori Amir Richardson dall'elenco dei convocati, considerandolo tra i giocatori destinati a lasciare il club. Il centrocampista si allenerà quindi a parte, in attesa di trovare una nuova sistemazione.

Sul marocchino resta vivo l'interesse della Ligue 1. Dopo i sondaggi del Nizza, secondo quanto riportato da TMW, si è fatto avanti anche il Le Havre dove il centrocampista sembra destinato ad andare in prestito con diritto di riscatto.

Per Richardson si tratterebbe di un ritorno. Il centrocampista aveva infatti già vestito la maglia del Le Havre, approdando nel settore giovanile nel 2019 prima di arrivare in prima squadra. Successivamente era passato al Reims, club dal quale la Fiorentina lo ha acquistato nell'estate del 2024 per circa 10 milioni di euro, lasciando ai francesi il 10% sull'eventuale futura rivendita.

Nella seconda parte della scorsa stagione il classe 2002 è stato ceduto in prestito al Copenaghen, dove ha totalizzato cinque presenze complessive, dopo averne collezionate quattro con la maglia viola.