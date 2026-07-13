Tragedia in Olanda, muore a 38 anni Rob Dieperink VAR di Crystal Palace-Fiorentina

La Federcalcio olandese annuncia la scomparsa del direttore di gara, ad aprile ha fatto parte della squadra arbitrale nell'andata dei quarti di finale di Conference

Calcio olandese sotto shock per la morte a 38 anni dell'arbitro Rob Dieperink. A darne notizia la Federcalcio dei Paesi Bassi: "Il mondo arbitrale perde un fischietto molto apprezzato, con esperienza internazionale, ma soprattutto un collega gentile e coinvolto. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che gli erano vicini". La stampa olandese, che cita fonti interne alla polizia, fa sapere che viene escluso il coinvolgimento di altre persone: il direttore di gara è stato trovato morto nella sua casa di Borculo, 160 km a est di Amsterdam.

Arbitro in Eredivisie dal 2017, fra gli addetti al Var a Euro2024, Dieperink aveva diretto appena sabato scorso l'amichevole tra Go Ahead Eagles e Apollon. Come ricorda Corriere.it, l'arbitro olandese sarebbe dovuto essere fra gli arbitri impiegati al Mondiale, sempre come Var, ma lo scorso aprile, dopo aver fatto parte della squadra arbitrale di Crystal Palace-Fiorentina in Conference League, era stato arrestato in un hotel di Londra con l'accusa di molestie nei confronti di un 17enne. Il caso venne poi archiviato per mancanza di prove ma, riferisce Corriere.it, segnò profondamente Dieperink e di fatto gli costò il posto per il Mondiale.

Lo riporta www.eventi.news