Dalla Spagna: "Il Siviglia non accetterà offerte molto inferiori alla clausola per Oso fissata a 20 milioni"

La strategia del club andaluso per trattenere il laterale sinistro classe 2003 che interessa a vari club tra cui la Fiorentina

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato in entrata dopo i quattro acquisti messi a segno da Fabio Paratici nelle ultime due settimane. L'attenzione della dirigenza viola si è ora spostata in Spagna, precisamente a Siviglia, dove resta vivo l'interesse per il terzino Oso, considerato uno dei principali obiettivi soprattutto in vista di una possibile partenza di Robin Gosens.

Secondo quanto riportato da ElSevillista, il Siviglia ha una posizione ben definita sul futuro del giocatore. Oso è legato al club andaluso da un contratto in scadenza nel 2027 e la clausola rescissoria da 20 milioni di euro è ancora valida. La richiesta del Siviglia si aggira proprio attorno a quella cifra, nonostante la durata residua del contratto.

Qualora il trasferimento non dovesse concretizzarsi, club e calciatore torneranno a discutere del rinnovo, dopo che i primi tentativi di accordo non hanno avuto esito positivo. La società spagnola, infatti, considera Oso un elemento fondamentale del proprio progetto tecnico e non sembra intenzionata a fare sconti sul prezzo del suo cartellino.