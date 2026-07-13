Da Roma riportano: "Tentativo della Fiorentina per Celik, ma il turco rinnoverà con la Roma"

Niente Firenze per il difensore, pronto il rinnovo con la Roma

La Fiorentina continua a lavorare per rafforzare le corsie difensive. Secondo quanto riportato da Il Tempo, la Fiorentina ha tentato un inserimento dell'ultimo secondo per Zeki Celik, ma il turco ha rispettato l'accordo con la Roma e rinnoverà il contratto. Il suo rientro a disposizione di Gasperini è previsto per il 18 luglio.