Il Corriere dello Sport annuncia: "Lang può essere offerto per arrivare a Dodò come scambio"
L'esterno azzurro può essere una pedina per arrivare al brasiliano
La dirigenza della Fiorentina, dopo aver puntellato il reparto arretrato, si sta concentrando sulla ricerca di nuovi elementi per le corsie esterne offensive, con il direttore sportivo Fabio Paratici molto attivo in questo settore.
Resta concreta la pista che conduce a Noa Lang. Il recente acquisto di Zeballos da parte del Napoli potrebbe infatti spingere il club partenopeo a privarsi dell'esterno olandese. Paratici e Goretti seguono l'evoluzione dello scenario con grande attenzione, mantenendo vivi i contatti per il calciatore classe 1999, che nel frattempo verrà valutato da Massimiliano Allegri durante il ritiro precampionato.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'operazione potrebbe decollare attraverso un incrocio di mercato che coinvolgerebbe Dodô, destinato a lasciare Firenze. Il brasiliano piace molto al Napoli, e non si esclude l'ipotesi di uno scambio tra i due giocatori, che prevederebbe un conguaglio economico a favore degli azzurri.