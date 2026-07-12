Tuttosport: "Pellegrino vuole la Juventus, niente Fiorentina per l'attaccante argentino"

Il bomber emiliano è uno sposo dei bianconeri per l'attacco

C'è forte incertezza sul nome del prossimo centravanti titolare della Juventus, come riportato da Tuttosport. Mentre restano sullo sfondo i profili di Kolo Muani e Vlahovic, l'amministratore delegato Carnevali sembra intenzionato a stringere i tempi per Pellegrino del Parma. Sul centravanti argentino si era mossa anche la Fiorentina, oltre a diverse società di Premier League e Liga che hanno effettuato dei sondaggi; il calciatore dei ducali, tuttavia, sta concedendo la priorità assoluta alla proposta bianconera.

Di recente la Juventus ha presentato al Parma una prima proposta ufficiale per il trasferimento della punta: un prestito oneroso per una stagione con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro, vincolato a un obiettivo ampiamente alla portata come il decimo posto in classifica. Il club emiliano ha però respinto l'offerta: la valutazione economica viene ritenuta congrua, ma la dirigenza ha la necessità di monetizzare immediatamente per poter investire sul sostituto. Il Parma è quindi pronto a dare il via libera per quella cifra, ma solo a titolo definitivo o a fronte di un pagamento immediato per il prestito molto più elevato, un'opzione che la Juve fatica a percorrere adesso. Nonostante questa distanza sulla formula, l'accordo tra i club è quasi in dirittura d'arrivo. Torino ha semplicemente domandato qualche giorno di tempo per congelare l'operazione, in attesa di definire le prossime mosse.