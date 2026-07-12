Il Corriere dello Sport riporta: "La Fiorentina lavora per Thorstvedt, Brescianini è la contropartita"

Il giocatore norvegese è un grande obiettivo viola

La Fiorentina continua a lavorare per assicurarsi le prestazioni di Kristian Thorstvedt. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, l'operazione andrà in porto non appena il Sassuolo avrà individuato il sostituto del centrocampista norvegese. Solo a quel punto i due club definiranno la contropartita tecnica destinata ai neroverdi, con il profilo di Marco Brescianini che al momento appare in netto vantaggio rispetto a quello di Simon Sohm.

Sul fronte delle entrate resta calda anche la pista che porta a Inao Oulai del Trabzonspor, giocatore che ha letteralmente stregato il direttore sportivo Fabio Paratici. La valutazione del club turco si aggira sui 35-40 milioni di euro, a fronte di una prima proposta della Fiorentina pari a 20 milioni più bonus. Nonostante i recenti e continui contatti tra le dirigenze, la fumata bianca non è ancora stata raggiunta. Infine, per quanto riguarda la trequarti, i viola monitorano con attenzione Tomas Aranda del Boca Juniors, un profilo duttile in grado di agire anche nel ruolo di esterno offensivo.