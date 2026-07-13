Buon compleanno Fabio Paratici. Oggi il direttore sportivo della Fiorentina compie 54 anni
Fabio Paratici festeggia oggi il suo compleanno, saranno 54 le candeline da spengere
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2026 19:18
Il Ds viola, Fabio Paratici oggi compie 54 anni. Il direttore vanta di una duplice carriera, in precedenza da giocatore ha vestito le maglie di Piacenza, Sassuolo, Palermo e Novara. Dopo il ritiro ha intrapreso la carriera da Ds della Sampdoria, per poi passare alla Juventus e infine al Tottenham prima di intraprendere la carriera a Firenze