Buon compleanno Fabio Paratici. Oggi il direttore sportivo della Fiorentina compie 54 anni

Fabio Paratici festeggia oggi il suo compleanno, saranno 54 le candeline da spengere

Il Ds viola, Fabio Paratici oggi compie 54 anni. Il direttore vanta di una duplice carriera, in precedenza da giocatore ha vestito le maglie di Piacenza, Sassuolo, Palermo e Novara. Dopo il ritiro ha intrapreso la carriera da Ds della Sampdoria, per poi passare alla Juventus e infine al Tottenham prima di intraprendere la carriera a Firenze