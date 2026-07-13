Dalla Romania su Dragusin: "Andare alla Fiorentina non è un passo indietro per lui, può crescere tanto"

Il difensore viola è uno degli ultimi acquisti di Paratici

Il trasferimento di Radu Drăgușin dal Tottenham alla Fiorentina continua a tenere banco e a sollevare un acceso dibattito in Romania.

Sulla questione è intervenuto anche Cosmin Contra. L'ex calciatore, visto in Italia con la maglia del Milan e oggi allenatore, ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di Digisport.ro, ridimensionando le critiche sul valore del trasferimento: “Non ha senso parlare di un passo indietro o in avanti. L'unica cosa che conta davvero è l'interesse del ragazzo. Quanti minuti ha collezionato Radu al Tottenham? E quante chance reali avrà invece a Firenze? Sono convinto che in maglia viola troverà molto più spazio. Questa scelta fa bene al suo percorso di crescita e, di riflesso, beneficia anche la Nazionale”.

Contra ha poi voluto sottolineare lo spessore della nuova squadra del difensore centrale: "La Fiorentina non è certo un club di seconda fascia, ma una società ricca di storia, con una grandissima tradizione calcistica in Italia e una tifoseria molto calorosa. Ritengo che sia un'ottima opportunità per la sua carriera. Ora il suo obiettivo deve essere quello di imporsi a Firenze e trovare continuità in campo. Per tutto il nostro movimento calcistico sarebbe fondamentale poter contare su un giocatore stabilmente titolare nel campionato di Serie A".