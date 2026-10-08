Lorenzo Cara

Ferrari punta in alto: "L'Europa è pur sempre l'Europa, vogliamo regalare un sogno ai nostri tifosi".
03 ottobre 2026 21:26
Parla Joao Mario: "Non vogliamo deludere i tifosi. L'obiettivo è tornare nelle competizioni europee"
03 ottobre 2026 21:14
Pellegrino: "Orgoglioso di rappresentare la Fiorentina nell'anno del centenario. Amo il feeling con la città"
03 ottobre 2026 20:37
Roggero esalta Kayode: "Da 2 anni è uno dei top al Brentford, incredibile sia stato scoperto solo ora"
03 ottobre 2026 19:08
Parla Orsato: "Abbiamo fatto degli errori ma me ne aspettavo di più. Voglio degli arbitri con credibilità"
03 ottobre 2026 18:42
La Gazzetta dello Sport rivela: "La Juventus è molto interessata a Ndour e all'ex Fiorentina Kayode"
02 ottobre 2026 14:33
La Gazzetta dello Sport rivela: "Verso Genoa-Fiorentina, De rossi tentato dalla sorpresa Traorè dal 1'"
02 ottobre 2026 11:35
Gazzetta dello Sport: "Juve interessata a Hojbjerg per Gennaio. Sul danese c'è anche la Fiorentina"
01 ottobre 2026 13:42
Gnonto: "La Nazionale è un sogno e un obiettivo, ma la prima cosa che ora ho in testa è la Fiorentina"
01 ottobre 2026 11:46
Verso Francia-Italia: azzurri pronti a partire. Mancini ne lascia a casa ancora 9. Fagioli convocato.
01 ottobre 2026 11:33
Di Marzio rivela: "Gilardino torna in Serie A. Scelto il post Cuesta: sarà lui il tecnico del Parma"
28 settembre 2026 13:44
Antognoni svela un retroscena: "Potevo andare alla Roma per via di mia moglie, ma ho scelto diversamente"
25 settembre 2026 13:38
Pruzzo: "Fagioli deve prendere una strada precisa come ruolo. Oulai può diventare un giocatore di livello"
24 settembre 2026 13:50
Viviano ancora su Fiorentina-Napoli: "Beto sembra un ex giocatore. Mi chiedo perché Favasuli non giochi"
24 settembre 2026 13:34
Mancini guarda il suo passato: "Firenze palestra di vita, lì sono cresciuto come uomo e calciatore"
24 settembre 2026 10:46
Gazzetta dello Sport: "De Rossi, obiettivo Fiorentina. Il tecnico punta su Ehizibue ed El Shaarawy"
22 settembre 2026 13:41
Bilić fa chiarezza su Pongracic: "Juranović e Erlić out per infortuni, ho deciso di convocare Marin"
22 settembre 2026 11:48
Repubblica: "Artemio Franchi, c'è la svolta. Cresce l'ottimismo, decisione del Comune attesa ad ottobre"
22 settembre 2026 11:24
Galli crede in Oulai: "Nemmeno lui sa dove può arrivare. Dopo la sosta vedremo delle cose diverse"
21 settembre 2026 13:47
Bucchioni sulla Fiorentina: "Sono bastate due gare di campionato con Vanoli per avere carattere e grinta".
21 settembre 2026 13:22
La Gazzetta dello Sport promuove la gara di Doveri: "Niente rigore su Njie, decisione corretta"
21 settembre 2026 11:54
Adani contro le parole di Allegri: "Livello insufficiente del Napoli. Parla di rabbia, ma chi deve darla?"
21 settembre 2026 11:36
Verso Fiorentina-Napoli, i convocati degli azzurri: confermato Spinazzola out, ritorna Anguissa.
19 settembre 2026 17:26
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