Labaro Viola

Lorenzo Cara

Lorenzo Cara

Ferrari punta in alto: "L'Europa è pur sempre l'Europa, vogliamo regalare un sogno ai nostri tifosi".

03 ottobre 2026 21:26

Parla Joao Mario: "Non vogliamo deludere i tifosi. L'obiettivo è tornare nelle competizioni europee"

03 ottobre 2026 21:14

Pellegrino: "Orgoglioso di rappresentare la Fiorentina nell'anno del centenario. Amo il feeling con la città"

03 ottobre 2026 20:37

Roggero esalta Kayode: "Da 2 anni è uno dei top al Brentford, incredibile sia stato scoperto solo ora"

03 ottobre 2026 19:08

Parla Orsato: "Abbiamo fatto degli errori ma me ne aspettavo di più. Voglio degli arbitri con credibilità"

03 ottobre 2026 18:42

La Gazzetta dello Sport rivela: "La Juventus è molto interessata a Ndour e all'ex Fiorentina Kayode"

02 ottobre 2026 14:33

La Gazzetta dello Sport rivela: "Verso Genoa-Fiorentina, De rossi tentato dalla sorpresa Traorè dal 1'"

02 ottobre 2026 11:35

Gazzetta dello Sport: "Juve interessata a Hojbjerg per Gennaio. Sul danese c'è anche la Fiorentina"

01 ottobre 2026 13:42

Gnonto: "La Nazionale è un sogno e un obiettivo, ma la prima cosa che ora ho in testa è la Fiorentina"

01 ottobre 2026 11:46

Verso Francia-Italia: azzurri pronti a partire. Mancini ne lascia a casa ancora 9. Fagioli convocato.

01 ottobre 2026 11:33

Di Marzio rivela: "Gilardino torna in Serie A. Scelto il post Cuesta: sarà lui il tecnico del Parma"

28 settembre 2026 13:44

Antognoni svela un retroscena: "Potevo andare alla Roma per via di mia moglie, ma ho scelto diversamente"

25 settembre 2026 13:38

Pruzzo: "Fagioli deve prendere una strada precisa come ruolo. Oulai può diventare un giocatore di livello"

24 settembre 2026 13:50

Viviano ancora su Fiorentina-Napoli: "Beto sembra un ex giocatore. Mi chiedo perché Favasuli non giochi"

24 settembre 2026 13:34

Mancini guarda il suo passato: "Firenze palestra di vita, lì sono cresciuto come uomo e calciatore"

24 settembre 2026 10:46

Gazzetta dello Sport: "De Rossi, obiettivo Fiorentina. Il tecnico punta su Ehizibue ed El Shaarawy"

22 settembre 2026 13:41

Bilić fa chiarezza su Pongracic: "Juranović e Erlić out per infortuni, ho deciso di convocare Marin"

22 settembre 2026 11:48

Repubblica: "Artemio Franchi, c'è la svolta. Cresce l'ottimismo, decisione del Comune attesa ad ottobre"

22 settembre 2026 11:24

Galli crede in Oulai: "Nemmeno lui sa dove può arrivare. Dopo la sosta vedremo delle cose diverse"

21 settembre 2026 13:47

Bucchioni sulla Fiorentina: "Sono bastate due gare di campionato con Vanoli per avere carattere e grinta".

21 settembre 2026 13:22

La Gazzetta dello Sport promuove la gara di Doveri: "Niente rigore su Njie, decisione corretta"

21 settembre 2026 11:54

Adani contro le parole di Allegri: "Livello insufficiente del Napoli. Parla di rabbia, ma chi deve darla?"

21 settembre 2026 11:36

Verso Fiorentina-Napoli, i convocati degli azzurri: confermato Spinazzola out, ritorna Anguissa.

19 settembre 2026 17:26

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