Di Marzio rivela: "Gilardino torna in Serie A. Scelto il post Cuesta: sarà lui il tecnico del Parma"
Dopo la separazione dal tecnico spagnolo, il club è subito corso ai ripari: sarà l'ex Pisa a salire sulla panchina degli emiliani.
A cura di Lorenzo Cara
28 settembre 2026 13:44
Attimi di tensione in casa Parma: con l'annuncio della separazione da Cuesta, il club emiliano è dovuto correre ai ripari, e come riporta Gianluca Di Marzio, la soluzione si chiama Alberto Gilardino.
Il tecnico rescinderà il proprio contratto con il Pisa, ed entro questa sera sarà in città per legarsi al club e firmare il nuovo contratto.