Fagioli da 6,5 in pagella, prestazione di spessore con l’Italia: i numeri lo confermano

Il centrocampista della Fiorentina è rimasto in campo per 75'

Qualità che va di pari passo con la quantità, una prestazione di spessore da 6,5 in pagella dunque quella sfoderata da Nicolò Fagioli con la maglia dell’Italia. Ritrova l’azzurro a due anni di distanza, resta in campo per 75’ il centrocampista della Fiorentina in questa bella serata per la Nazionale a Bursa contro la Turchia. Conferma il suo buono stato di forma, dà il “la” a diverse azioni e muove velocemente il pallone, lo sappiamo, nel palleggio è un maestro.



I numeri della partita di Fagioli



I numeri confermano quanto Niccolò Fagioli oggi sia stato prezioso, come si sia messo al centro della Nazionale italiana. 11/13 i passaggi riusciti nel terzo finale, 1 passaggio filtrante, 36/40 i passaggi riusciti, 3/4 quelli nel terzo finale. 49 i palloni toccati, di cui 1 nell’area avversaria, 1/1 i dribbling riusciti, 2 le respinte difensive e 4 le palle recuperate.