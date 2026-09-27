FORMAZIONE FIORENTINA: VANOLI SCEGLIE DODO CON JIMENEZ ALTO. MAGLIA PER CIANCIULLI, OUT ATTA
Le scelte della Fiorentina per l'amichevole contro il Signa in programma al Viola Park durante la sosta per le nazionali
A cura di Redazione Labaroviola
27 settembre 2026 10:27
La Fiorentina scende in campo tra pochi minuti per l'amichevole storica contro il Signa.
Le due compagini non si affrontavano da 100 anni ed hanno approfittato della lunga sosta per le nazionali per misurarsi davanti ad una discreta cornice di pubblico.
Ecco le scelte di Paolo Vanoli per l'incontro:
Christensen, Dodò, Ranieri, Viery, Joao Mario, Cianciulli, Brescianini, Jimenez, Gonçalves, Gnonto, Pellegrino.