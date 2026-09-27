Terremoto in casa Parma: ufficiale la risoluzione consensuale con Carlos Cuesta

Sorpresa in casa Parma

Carlos Cuesta ha deciso di separarsi dal Parma. L’allenatore e il club hanno raggiunto un accordo consensuale per interrompere immediatamente il rapporto, dopo alcune divergenze legate alle strategie di mercato e alla visione del progetto futuro.



Cuesta saluta il Parma al 13° posto in classifica, dopo aver conquistato una vittoria importante contro il Genoa. Nella passata stagione aveva guidato la squadra al 12° posto, diventando il secondo allenatore più giovane di sempre a sedere su una panchina di Serie A.



Il tecnico aveva inoltre centrato con largo anticipo l’obiettivo salvezza, contribuendo anche alla valorizzazione di diversi giocatori. Ora, però, arriva la decisione di interrompere il suo percorso alla guida del Parma.

Secondo Gianluca Di Marzio, tra i possibili nomi per sostituirlo ci sono Alberto Gilardino e Roberto D'Aversa.