Mancini in Turchia rivoluziona l’Italia: Fagioli in regia? No, vicino il ritorno di Mandragora
In mezzo al campo, a sorpresa, potrebbe esserci spazio dal primo minuto per l’ex viola, pronto a tornare in Nazionale otto anni dopo l’ultima presenza
Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini prepara una vera e propria revisione dell’Italia in vista della gara di lunedì sera in Turchia. Il commissario tecnico potrebbe infatti cambiare diversi uomini rispetto all’undici visto in campo nell’ultima partita, alla ricerca di nuove soluzioni e di una risposta immediata.
Tra le novità più interessanti potrebbe esserci quella a centrocampo. In molti si aspettavano, e auspicavano, l’impiego dal primo minuto di Nicolò Fagioli in cabina di regia. E invece, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la sorpresa potrebbe essere un’altra: nei tre di centrocampo potrebbe trovare posto dall’inizio Rolando Mandragora.
L’ultima, e finora unica, presenza di Mandragora in azzurro risale infatti al 1° giugno 2018. Il debutto arrivò proprio sotto la guida di Roberto Mancini, in occasione dell’amichevole Francia-Italia, disputata a Nizza e terminata 3-1 per i padroni di casa.
Quel giorno Mandragora, allora di proprietà del Crotone, partì titolare. Ora, otto anni dopo, potrebbe ritrovare la maglia azzurra ancora una volta con Mancini in panchina e proprio in una partita che potrebbe segnare una nuova fase per l’Italia.
La possibile scelta del ct cambierebbe così anche le prospettive del centrocampo. Fagioli resta una delle soluzioni più attese per il ruolo di regista, ma le indicazioni della vigilia raccontano di un’ipotesi diversa: Mandragora dal primo minuto, con l’ex viola pronto a sfruttare una chance che avrebbe il sapore del ritorno al passato.