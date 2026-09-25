De Gea sarcastico sul Man. City: "Parliamone, quante altre Premier League ho vinto?"

Il commento di David De Gea sulla vicenda giudiziaria del Manchester City accusato di aver violato 114 norme finanziarie

L’ex portiere del Manchester United, oggi alla Fiorentina, David De Gea ha scelto i social per lanciare una frecciata al Manchester City, tornando indirettamente sul dibattito legato alla decisione della Premier League e sulle possibili conseguenze per il club allenato da Enzo Maresca.

“Parliamone. Quanti titoli di Premier League ho vinto allora?”, ha scritto il portiere spagnolo su X, accompagnando il messaggio con un’emoji pensierosa. Una battuta dal chiaro sapore provocatorio, legata alla storica rivalità cittadina e al confronto tra i successi ottenuti dalle due squadre nell’ultimo decennio.

Durante i suoi 12 anni all’Old Trafford, De Gea ha vissuto in prima persona la crescita del Manchester City, protagonista dal 2008 di una delle epoche più vincenti della propria storia. Lo spagnolo ha lasciato lo United nell’estate del 2023, dopo 545 presenze e numerosi trofei, tra cui la Premier League conquistata nella stagione 2012/13, l’ultima vinta dai Red Devils nell’era successiva a Sir Alex Ferguson.

Nel corso della sua esperienza a Manchester, De Gea ha inoltre chiuso due campionati al secondo posto proprio alle spalle dei cugini del City. Il suo messaggio, più che rappresentare una presa di posizione sulla vicenda giudiziaria che coinvolge il club di Guardiola, sembra quindi essere soprattutto una provocazione sportiva rivolta agli storici rivali cittadini, arrivata in un momento di particolare attenzione intorno al Manchester City.