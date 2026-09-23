TMW: "La Fiorentina non rinnoverà Riccardo Sottil. Pesa il mancato passaggio al Watford in estate"

Niente rinnovo per l'esterno classe '99: pesa il mancato trasferimento al club di Championship in estate

Doppia beffa per Riccardo Sottil dopo il mancato trasferimento al Watford. La trattativa tra la Fiorentina e gli Hornets per l'esterno offensivo è sfumata sul gong dell'ultima finestra di mercato, dopo che il classe '99 non aveva superato le visite mediche.



Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il mancato passaggio al club che milita in Championship ha avuto un'ulteriore conseguenza sulla situazione contrattuale del giocatore. In base alle regole federali, infatti, per essere ceduto in prestito a un altro club, un calciatore deve avere almeno due anni di contratto ancora validi con la società di appartenenza.

Per trasferirsi in prestito agli Hornets, dunque, Sottil avrebbe dovuto prolungare il proprio accordo almeno fino al 2028, considerando l'attuale scadenza fissata al prossimo giugno. Un rinnovo che non è stato formalizzato dopo lo stop al trasferimento, lasciando così l'attaccante a meno di un anno dalla scadenza del contratto.

