Galli stregato da Njie: "Barcolà e Domandè non sono più forti. In un paio d'anni può diventare un fenomeno"

Le parole al miele di Giovanni Galli sulle doti dell'esterno svedese ex Torino

Intervenuto a Lady Radio, l'ex portiere e dirigente della Fiorentina Giovanni Galli, ha parlato delle qualità di Njie, esterno sinistro acquistato dalla Fiorentina in estate dal Torino.

"C’è un calciatore per cui vado letteralmente matto e sono convinto che, nel giro di un paio d’anni, possa trasformarsi in un fenomeno assoluto: Njie. Personalmente, non vedo Barcola e Diomande così nettamente superiori a questo ragazzo. Ha ancora qualche dettaglio da affinare, soprattutto in termini di concretezza e incisività sotto porta, ma possiede qualità davvero interessanti. È un giocatore capace di saltare l’uomo con grande naturalezza sia a destra che a sinistra, ha un ottimo cambio di passo e una resistenza fuori dal comune. La sensazione, inoltre, è che non abbia ancora piena consapevolezza dei propri mezzi. Ed è proprio questo aspetto a rendere ancora più affascinante il suo potenziale. In Njie intravedo qualcosa di fuori dal comune. Qualcuno lo ha accostato a Leão, che rimane senza dubbio un talento straordinario, anche se parliamo di due giocatori con un atteggiamento e un modo di interpretare la partita completamente differenti"