PAGELLE FIORENTINA: DE GEA E DRAGUSIN PERFETTI, MASTANTUONO CREA E SPRECA, MALE GONCALVES

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo contro il Napoli

De Gea 7,5 Compie una grande parata su Olivera che da terra riesce a colpire in maniera pericolosa ma il portiere spagnolo para in volo, non può nulla sul gol di Gilmour perchè la palla passa in mezzo alle gambe dei difensori. Si ripete al minuto 75 con una grande parata su Neres in piena area piccola, altra grande parata su Favasuli da pochissimi passi

Jimenez 7 Sa attaccare e si vede, ogni volta che ha la possibilità e viene chiamato in causa dalla manovra è sempre molto bravo, segna un gol con un tiro potente

Dragusin 7 Nel primo tempo è da applausi l'intervento in scivolata su Hojlund, era in ritardo dopo l'errore di Viery ma è stato bravissimo a recuperare in velocità ed è preciso perchè gli sarebbe bastata poco per procurare il rigore. Nel secondo tempo è autore di altri grandissimi interventi

Ranieri 6,5 Gioca una partita attenta, sempre sul pezzo, legge bene le giocate avversarie, non perde mai distanze, testa e concentrazione

Viery 5 Per lui non è una partita semplice per lui perchè deve fronteggiare la catena di destra del Napoli formata da Politano e Di Lorenzo, pasticcia spesso negli scambi con i suoi compagni di squadra, in difesa cerca di tenere abbastanza bene. L'errore grave lo fa quando regala palla a Hojlund che si invola verso la porta viola

Fagioli 6,5 Va vicinissimo al gol in due circostanze, prima nel primo tempo dove il suo tiro batte sulla traversa e poi ad inizio secondo tempo dopo un bell'assist di Mastantuono. Gioca bene la palla quando è in possesso

Ndour 6 Gioca una partita più di sostanza che di qualità, tanto lavoro sporco e si vede poco in fase offensiva perchè ha più compiti in fase di interdizione e difensivi

Atta 5,5 Dopo l'assist di Mastantuono ha l'occasione di segnare ma prende la traversa, si fa sporcare la conclusioni dal difensore del Napoli. Pulisce tanti palloni ma la sua condizione non

Njie 5,5 Nel primo tempo può attaccare tanto ma è come se avesse il freno a mano tirato, si limita al compitino senza troppo coraggio. Nel secondo tempo ha un piglio diverso, ottima la palla che ruba a KDB e serve un grande pallone a Valdepenas. Deve essere più continuo

Mastantuono 6,5 Inizia bene la partita con diversi dribbling, mette Atta davanti al portiere con un cioccolatino. Ogni volta che ha la palla tra i piedi crea un possibile pericolo, come la palla che regala a Fagioli nel secondo tempo, l'unico difetto della sua gara è la conclusione, perchè si libera spesso del diretto avversario ma non riesce a tirare come sa fare. In pieno recupero non passa e cerca di fare tutto da solo

Pellegrino 5,5 Nel primo tempo soffre maledettamente il duello con Rrahmani che non gli fa toccare palla, nel secondo migliora nettamente ed è più bravo a sganciarsi dalla marcatura per prendere il pallone. Tanti cross nel mezzo, poteva fare meglio

Valdepenas 6,5 Entra ad inizio secondo tempo al posto di Viery e si presenta subito con un grande cross non sfruttato, va vicinissimo al gol con un bel tiro indirizzato all'angolino sinistro ma Milinkovic risponde con una grandissima parata

Goncalves 5 Ha per due volte sui piedi 2 regali da parte del Napoli che gli regala letteralmente il pallone ma spreca malamente gettando alle ortiche due grandi occasioni

Beto 5,5 Si vede poco, non viene quasi mai servito dal suo ingresso in campo, sarebbe potuto essere sfruttato meglio