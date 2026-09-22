Franchi, scoppia il caso visibilità in Maratona: "Ma chi siederà qui vedrà calcio d’angolo e porta?"
Massimo Sabatini consigliere della Lista Schmidt interviene sui lavori in corso e pone l’attenzione sulla visibilità dalle zone laterali della nuova tribuna
I lavori di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi continuano a interessare anche la nuova tribuna Maratona, ma proprio alcune delle aree più esterne della struttura hanno attirato l’attenzione di Massimo Sabatini.
Il consigliere della Lista Schmidt a Palazzo Vecchio ha infatti pubblicato un intervento sul proprio profilo Facebook, accompagnato da alcune immagini del settore attualmente interessato dagli interventi. Al centro della sua riflessione ci sono i possibili problemi di visibilità che potrebbero riguardare gli spettatori destinati a occupare i posti più laterali della nuova tribuna.
Sabatini ha evidenziato in particolare due differenti zone, chiedendosi se la conformazione delle nuove strutture possa limitare la visuale durante le partite. Il primo interrogativo riguarda la possibilità di seguire un calcio d’angolo dalla parte opposta del campo.
“Secondo voi, le persone che in futuro andranno a sedersi nella zona delimitata di rosso lo vedono il calcio d’angolo dalla parte opposta? È sempre secondo voi, le persone che si siederanno nella zona delimitata di verde , oltre al calcio d’angolo, riescono a vedere anche la porta sotto la nuova “gradinata Fiesole?".
L’intervento pone quindi l’accento non tanto sull’avanzamento dei lavori, quanto sulla fruibilità degli spalti una volta completati. Le domande sollevate dal consigliere riguardano infatti la visuale degli spettatori nelle porzioni più esterne della Maratona e la possibilità di avere una visione completa delle azioni che si sviluppano nella metà campo opposta.