Dalla Turchia riportano: "Il Galatasaray segue Oulai con attenzione, possibile assalto a gennaio"

I media turchi riportano di un interessamento per il centrocampista ivoriano

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, si è speso in un paragone importante per il giovane mediano viola Christ Inao Oulai, definendolo "un piccolo Kanté".

Nel frattempo, l'allenatore di Varese continua a lavorare per individuare la collocazione ideale per Nicolò Fagioli, elemento tornato al centro del progetto tattico gigliato fin dal rientro dello stesso mister.

Sirene dalla Turchia Nel frattempo sul fronte mercato, proprio dal campionato da cui il calciatore è arrivato a Firenze (acquistato dal Trabzonspor), giungono voci di un forte interesse del Galatasaray nei suoi confronti.

A tal proposito Mehmet Özcan, cronista molto vicino alle vicende del club di Istanbul, ha rivelato che la società turca sta monitorando costantemente e nel dettaglio le prestazioni di Oulai.

Nessun addio imminente Nonostante queste indiscrezioni, al momento non figurano le condizioni per una cessione a breve termine del centrocampista nel corso della finestra invernale di calciomercato.