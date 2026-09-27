Fiorentina-Signa 9-0: finisce in goleada al Viola Park. Bene Gnonto, Pellegrino spreca molto ma trova il gol

Termina 9-0 l'amichevole tra Fiorentina e Signa al Viola Park durante la pausa per le nazionali

Si è svolta l'amichevole tra Fiorentina e Signa al Viola Park in un orario insolito durante la prima settimana di sosta per le nazionali. Una partita che si è articolata su tre tempi da 30 minuti ciascuno che hanno evidenziato il divario tra le due squadre al netto degli assenti della Fiorentina impegnati con le rispettive nazionali.

Novità nella formazione di Paolo Vanoli che lascia fuori dalla formazione Atta alle prese con un programma personalizzato e schiera il giovane Cianciulli, classe 2008 in mezzo al campo con Brescianini. Inizia dalla panchina anche Valdepenas a cui viene preferito Joao Mario mentre sulla fascia opposta si rivede Dodò con Jimenez spostato sull'out offensivo.

I ritmi della gara sono piuttosto blandi, complice anche un discreto sole che riscalda la temperatura percepita al Viola Park. La Fiorentina parte in sordina ma sblocca la partita al 10' con una bella azione di Gonçalves che prima serve Gnonto in profondità e poi raccoglie l'invito dell'esterno italiano per battere con un fendente il portiere del Signa.

Passano appena due minuti e la Fiorentina raddoppia proprio con Gnonto che conclude un azione personale e supera un Burchi non irreprensibile. Il Signa riesce inizialmente a contenere le offensive viola, mentre tra i più attivi c'è Gnonto, protagonista di diverse iniziative sulla fascia.

Al 21' arriva una grande occasione per Pellegrino, servito da un preciso cross di Dodô, ma l'attaccante non riesce a concretizzare. Poco dopo è ancora Pellegrino a rendersi pericoloso: prima Burchi salva sulla linea su una sua conclusione sugli sviluppi di un corner, poi l'argentino calcia alto dopo uno stop di petto.

La pressione della Fiorentina porta comunque al vantaggio. Al termine del primo tempo, fissato dopo 30 minuti, i viola conducono infatti 2-0, mettendo in discesa l'amichevole.

Nel secondo tempo la squadra di casa continua a spingere. Jimenez sfiora il gol a tu per tu con Burchi, mentre Pellegrino continua a cercare la rete senza fortuna. Al 47' arriva però il tris: Brescianini firma il 3-0 con una punizione perfetta, spedendo il pallone all'incrocio dei pali.

La Fiorentina continua a creare occasioni e al 57' trova anche il quarto gol. Pellegrino, questa volta, riesce a sbloccarsi sfruttando alla perfezione l'assist di Valdepenas.

Dopo la seconda frazione, terminata sul 4-0, arriva una nuova serie di cambi. Entrano Lezzerini e Valdepenas, mentre nella terza frazione spazio anche a Jallow e Mazzeo, che prendono il posto di Pellegrino e Gnonto.

È proprio nel terzo tempo che la Fiorentina dilaga. Al 65' Jallow firma il quinto gol, servito da Joao Mario, e pochi minuti più tardi arriva anche il 6-0: Dodô si rende protagonista di una bella accelerazione, Mazzeo entra in area e serve ancora Jallow, che non sbaglia.

La parte finale della partita diventa un autentico festival del gol. Al minuto 80 Mazzeo realizza una splendida rete con un destro a giro, imprendibile per il portiere del Signa. Due minuti più tardi lo stesso attaccante trova nuovamente la via del gol, questa volta a porta vuota, portando il risultato sull'8-0.

La Fiorentina continua a spingere nonostante la partita sia ormai ampiamente decisa. All'84' arriva anche il nono gol: Mazzeo serve un assist perfetto a Pietropaolo, che deve soltanto depositare il pallone in rete.

Nel finale spazio ancora ai giovani, con una lunga girandola di sostituzioni. Il risultato, però, non cambia più.

Dopo tre tempi da 30 minuti, il tabellone del Viola Park recita dunque Fiorentina 9-0 Signa 1914. Una goleada costruita attraverso una gara sempre sotto il controllo dei viola e caratterizzata da numerose occasioni e da una seconda parte di gara particolarmente prolifica.