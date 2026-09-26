Osvaldo ricoverato in terapia intensiva, è in prognosi riservata. Grave versamento pleurico

A trovarlo in condizioni di salute pessime è stata la sorella

Continua l’incubo per Daniel Osvaldo. L’ex attaccante di Roma, Juve e Inter – ha vestito anche la maglia azzurra - è stato ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale di Llavallol (Argentina) dopo un intervento chirurgico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo il Clarin è in prognosi riservata. A trovarlo in condizioni di salute pessime è stata la sorella, che lo ha portato in ospedale. Secondo quanto riportato da un programma televisivo argentino, sarebbe stato sottoposto a una "resezione del tessuto polmonare". Lo scrive La Gazzetta dello Sport.