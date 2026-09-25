Antognoni svela un retroscena: "Potevo andare alla Roma per via di mia moglie, ma ho scelto diversamente"

La bandiera della Fiorentina incorona Lulli: "In lui vedo Kayode. Può essere il degno erede dell'ex viola in Under 21".

Nel corso della trasmissione Amore Giallorosso, in onda su T9, Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina, campione del mondo con l’Italia nel 1982 e attuale Capo delegazione della Nazionale Under 21, ha parlato di alcuni giovani talenti del calcio italiano, soffermandosi anche su una scelta legata al proprio passato.

Sul possibile erede

“Lulli è un giocatore di grande valore per la Roma e può diventarlo anche per la Nazionale, considerando che il suo ruolo non offre al momento molte alternative. Prima di lui erano stati Palestra e Kayode a ricevere la chiamata della prima squadra. Per questo penso che Lulli possa essere una delle sorprese del futuro in chiave azzurra. Il merito va anche alla Roma, che gli sta dando spazio e la possibilità di giocare con continuità. Credo che Baldini abbia intravisto in lui delle qualità importanti”.

Sul mancato trasferimento alla Roma

“È vero, sono stato vicino alla Roma. È successo nel 1980, ma alla fine ho fatto una scelta diversa, nonostante mia moglie Rita, che essendo romana cercava di convincermi”.