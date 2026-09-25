Mancini boccia Fagioli: non è convocato per la partita con il Belgio. C’è Mandragora

Fagioli non convocato da Mancini, c’è invece Mandragora

In attacco la coppia Pio Esposito-Kean e Zaniolo - che non è al meglio - in tribuna assieme ad altri dieci calciatori. A poche ore dal fischio d'inizio di Italia-Belgio di Nations League, che bagnerà il debutto-bis di Roberto Mancini come ct, arrivano indicazioni chiare per quanto riguarda i giocatori scelti. 23 in totale tra chi scenderà in campo titolare e chi andrà in panchina. Vista l'assenza di Zaniolo, nelle ultime ore dato per favorito dal 1', attenzione a Cambiaghi come possibile innesto nel reparto avanzato.

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario. Difensori: Kayode, Ahanor, Calafiori, Coppola, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini. Centrocampisti: Romano, Mandragora, Tonali, Doumbia, Zoma, Frattesi, Barella. Attaccanti: Pio Esposito, Kean, Raspadori, Scamacca, Maldini, Cambiaghi.

Conti alla mano, dunque, sono 11 i calciatori azzurri che non prenderanno parte alla gara di stasera all'Olimpico: Pessina, Bastoni (squalificato), Ghilardi, Kouadio, Ruggeri, Ricci, Fagioli, Inacio, Vergara, Zaniolo e Sebastiano Esposito. Lo scrive Tuttomercatoweb