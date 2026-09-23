Previsioni Opta: “La Fiorentina arriverà 12esima con 46 punti: Europa al 7,4%, retrocessione al 12%”

Il Corriere dello Sport rivela le previsioni Opta

Secondo le previsioni Opta rivelate dal Corriere dello Sport, la Fiorentina è accreditata di una proiezione finale di 46,73 punti. Le possibilità di chiudere il campionato con lo scudetto sono dello 0,09%, mentre quelle di qualificarsi in Champions League sono del 2,32%. Molto basse anche le percentuali relative alle altre competizioni europee: 2,05% per l’Europa League e 3,03% per la Conference League. Sul fronte opposto, la probabilità di retrocessione è stimata al 12,38%.

Per Opta la Fiorentina chiuderà, quindi, al 12esimo posto, dietro a Frosinone, Sassuolo e Cagliari.