Sabatini: "Inaccettabile vedere Fagioli in tribuna con lo scempio visto in campo. Tonali impresentabile"

Il duro attacco di Sandro Sabatini contro le scelte di Mancini

Il giornalista di SportMediaset Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Numer1 Podcast, commentando la decisione di Mancini di non convocare Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, in occasione della prima gara del suo nuovo corso sulla panchina della Nazionale.

“Secondo me la formazione potrebbe essere più rispettosa con chi ha senso di appartenenza e rivincita con la maglia dell'Italia. E soprattutto chi è in forma”.

“Tonali dovrebbe essere la stella, oggi non è presentabile in Nazionale. L'immagine di Fagioli in tribuna non si poteva vedere con quello scempio in campo”.