"Gnonto ha un'intelligenza sopra la norma, non soffre la pressione. Firenze è perfetta per rilanciarlo"

Le parole dell'ex allenatore di Wilfried Gnonto

Andrea Zanchetta, attuale allenatore della Pianese ed ex tecnico del settore giovanile dell’Inter ai tempi di Wilfried Gnonto, è intervenuto a Radio FirenzeViola: "Conservo un ottimo ricordo di lui sia dell'uomo che del calciatore. Lo seguo con molto interesse, mi spiacque quando andò via ma è stato un percorso migliorativo che lo ha aiutato molto. Sono curioso di vedere cosa farà ora a Firenze".

Aggiunge: "Ancora è giovane, tuttavia mi aspettavo qualcosina in più dalla sua carriera perché l'ho sempre valutato come un calciatore intelligente. Mi aspettavo forse una crescita maggiore soprattutto per un ragazzo così, era stato anche convocato dalla Nazionale. Poi a volte le esperienze all'estero ti riportano un po' sulla terra. Pensiamo che il livello sia alto da noi ma invece lo è altrove, Gnonto però ha tutto il tempo per riprendersi e l'ambiente di Firenze può essere perfetto per lui".

"Gnonto non soffre la pressione, è molto sereno. Il suo apporto e il suo impegno e il suo sorriso lo portano a vivere le cose nella maniera giusta al di là delle pressioni".

Conclude: "Ricordo che più volte chiedeva permessi per affrontare un interrogazione importante e questo non è così usuale nell'ambiente del calcio. Fa capire lo spessore del ragazzo. Lo ha dimostrato sempre, si vedeva che è un ragazzo intelligente sopra la norma".