Serie A: l'ex viola Bernardeschi trascina il Bologna contro il Cagliari. Douvikas stende il Sassuolo

Palladino ritrova la vittoria in Sardegna. Fabregas continua a tallonare l'Inter: con Kean out è sempre il greco a prendersi la scena

Si sono concluse le due partite delle ore 15:00 dell’ottava giornata di Serie A. Il Bologna conquista una vittoria per 0-2 sul campo del Cagliari, mentre il Como supera in casa il Sassuolo, trascinato dalla doppietta di Anastasios Douvikas.

Cagliari-Bologna 0-2: Casale e Bernardeschi firmano il successo rossoblù

Il Bologna espugna l’Unipol Domus e conquista tre punti importanti grazie alle reti di Nicolò Casale e Federico Bernardeschi. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, la formazione emiliana ha trovato il vantaggio al 57’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Miranda, Casale ha colpito di testa, indirizzando il pallone in rete.

Il Cagliari ha provato a reagire, ma gli ospiti sono riusciti a gestire il vantaggio e a chiudere la partita all’80’, quando Bernardeschi ha firmato su rigore il gol del definitivo 0-2.

Per i rossoblù sardi arriva un'altra battuta d’arresto, mentre il Bologna può festeggiare un successo in trasferta che permette alla squadra di guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni di campionato.

Como-Sassuolo 2-0: Douvikas decide con una doppietta

Al Sinigaglia il protagonista assoluto è Anastasios Douvikas, autore di entrambe le reti che hanno permesso al Como di superare il Sassuolo per 2-0.

Dopo una prima frazione senza gol, l’attaccante greco ha sbloccato il risultato al 49’, finalizzando l’azione costruita dai lariani sulla corsia sinistra e rifinita dal cross di Caqueret. Undici minuti più tardi, al 60’, Douvikas ha trovato anche la seconda rete personale, completando la doppietta e mettendo la partita in discesa per la formazione di Cesc Fàbregas.

Serie A, come cambia la classifica

Le vittorie di Como e Bologna modificano la classifica dopo le due partite delle 15:00 dell’ottava giornata di Serie A. I lariani superano il Sassuolo per 2-0 grazie alla doppietta di Douvikas, mentre i rossoblù espugnano il campo del Cagliari con le reti di Casale e Bernardeschi.

Il Como sale al quarto posto con 17 punti, avvicinandosi alle prime tre posizioni della graduatoria. La squadra di Cesc Fàbregas continua così il proprio percorso positivo in campionato.

Il Cagliari, invece, resta al settimo posto con 13 punti, senza riuscire a sfruttare il fattore campo per migliorare la propria posizione.

Il Sassuolo rimane al tredicesimo posto con 8 punti, mentre il Bologna sale al quattordicesimo posto, raggiungendo quota 8 grazie al successo in Sardegna.