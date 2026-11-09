Alvini fa sognare: "Allenare la Fiorentina? È il top in Toscana, ma sono concentrato sul Frosinone"

Il tecnico dei ciociari elogia la storia e il prestigio del club viola, poi si sofferma su Calò e la Nazionale e il modello Atalanta.

Massimiliano Alvini, attuale allenatore del Frosinone, è intervenuto in mattinata a Radio 1, nel corso della trasmissione "Radio Anch'io lo sport", soffermandosi anche sulla Fiorentina. Il tecnico, originario della Toscana, ha risposto a una domanda sulla possibilità di sedersi un giorno sulla panchina viola, esprimendo apprezzamento per il club e per la sua storia: "Allenare un giorno la Fiorentina? Amo le squadre toscane, il campanile e il palio. La Fiorentina rappresenta il top in Toscana, è una società gloriosa, importante e ben allenata. Ma io ora sto pensando a portare il più in alto possibile il Frosinone".

Nel corso dell'intervista Alvini ha parlato anche di Jack Calò e delle sue possibilità di trovare spazio in Nazionale. Pur rispettando le decisioni del commissario tecnico Roberto Mancini, l'allenatore ritiene che il centrocampista avrebbe potuto rappresentare una soluzione utile per la selezione azzurra: "Rispetto le scelte del ct Roberto Mancini, ma in quel ruolo Jack ha espresso qualità e poteva essere utile".

Alvini ha poi approfondito il paragone tra Calò e Jorginho, ricordando il percorso del centrocampista e la possibilità che possa ancora guadagnarsi un'opportunità con la Nazionale: "Nel 2021 avevamo Jorginho e Calò è quel tipo di giocatore, poteva essere una alternativa a Fagioli. Ma sono sicuro che nelle prossime gare migliorerà ancora per avere una chance. Poi se se ne fa un discorso di età posso capire".

Infine, il tecnico del Frosinone ha indicato nell'Atalanta un esempio significativo di crescita societaria e sportiva, sottolineando il percorso compiuto dal club bergamasco negli ultimi anni e mettendolo a confronto con le dimensioni economiche della realtà ciociara: "Il modello più significativo è l'Atalanta, passata dall'essere una 'provinciale' a una big del calcio italiano. Hanno anche uno stadio di proprietà bellissimo. Frosinone però è più piccola come realtà economica".