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FORMAZIONE FIORENTINA: OULAI E PEDRO GONCALVES TITOLARI, FAGIOLI DALLA PANCHINA. 4-2-3-1

La formazione della Fiorentina che scenderà in campo dal primo minuto contro la Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2026 19:37
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FORMAZIONE FIORENTINA: OULAI E PEDRO GONCALVES TITOLARI, FAGIOLI DALLA PANCHINA. 4-2-3-1 - Firenze, Stadio Franchi, 29.10.2026, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.10.2026, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Formazione
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La Fiorentina scende in campo allo stadio Franchi di Firenze per la sfida contro la Juventus. Paolo Vanoli deve fare a meno di Atta e Pongracic, fuori per infortunio, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Oulai, Ndour, Pedro Goncalves, Mastantuono, Njie, Pellegrino

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