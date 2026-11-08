FORMAZIONE FIORENTINA: OULAI E PEDRO GONCALVES TITOLARI, FAGIOLI DALLA PANCHINA. 4-2-3-1
La formazione della Fiorentina che scenderà in campo dal primo minuto contro la Juventus
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2026 19:37
La Fiorentina scende in campo allo stadio Franchi di Firenze per la sfida contro la Juventus. Paolo Vanoli deve fare a meno di Atta e Pongracic, fuori per infortunio, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Oulai, Ndour, Pedro Goncalves, Mastantuono, Njie, Pellegrino