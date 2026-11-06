Nuovo volto nello staff viola: lo spagnolo Roqueta entra nella squadra dei preparatori atletici

Nuovo ingresso nella Fiorentina

La Fiorentina continua a lavorare per migliorare la squadra e tutto ciò che le ruota attorno. Tra le novità c'è anche un nuovo ingresso nello staff dei preparatori atletici viola.

Al Viola Park è infatti in arrivo Erik Roqueta, preparatore atletico spagnolo classe 1985, che vanta esperienze con le giovanili del Barcellona, in Messico e in Germania, dove ha lavorato con il settore giovanile del Bayer Leverkusen. La sua ultima avventura è stata invece in MLS, con l'Austin FC.

Roqueta andrà a rinforzare lo staff dei preparatori atletici della Fiorentina e, in attesa di iniziare la sua nuova avventura in viola, ha già affidato ai propri canali social un primo saluto ai tifosi e alla città. Queste le sue parole:

"Un nuovo capitolo, una nuova sfida @acffiorentina !

Grato per questa opportunità e orgoglioso di entrare a far parte di un club con tanta storia.

Forza Viola! 🟣⚜️🟣"