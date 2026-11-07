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Caos Napoli, Allegri rifiuta di presentarsi in conferenza con tutti ad aspettarlo

Il presidente napoletano ha annullato la conferenza prima del match con la Lazio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2026 15:55
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Caos Napoli, Allegri rifiuta di presentarsi in conferenza con tutti ad aspettarlo -
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Allegri
As Napoli
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Colpo di scena in casa Napoli. A poche ore dall'attesa sfida casalinga contro la Lazio, la società partenopea ha deciso di annullare la conferenza stampa pre-partita di Massimiliano Allegri. A colpire sono soprattutto le tempistiche e le modalità del dietrofront: la sala stampa del centro tecnico di Castel Volturno era già gremita di giornalisti in attesa dell'arrivo del tecnico toscano.

Come ricostruito da Sky Sport, la decisione è arrivata all'ultimo minuto per un'indicazione diretta del presidente Aurelio De Laurentiis, cogliendo di sorpresa lo stesso Allegri, che si era invece detto pienamente disponibile a incontrare i media. Alla base della scelta c'è la volontà ferrea del club di mantenere un profilo basso, blindare la squadra e lasciare che a parlare sia esclusivamente il campo, azzerando le polemiche e le voci di contorno alla vigilia di un crocevia fondamentale per la stagione azzurra allo stadio Diego Armando Maradona.

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