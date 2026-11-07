Caos Napoli, Allegri rifiuta di presentarsi in conferenza con tutti ad aspettarlo

Il presidente napoletano ha annullato la conferenza prima del match con la Lazio

Colpo di scena in casa Napoli. A poche ore dall'attesa sfida casalinga contro la Lazio, la società partenopea ha deciso di annullare la conferenza stampa pre-partita di Massimiliano Allegri. A colpire sono soprattutto le tempistiche e le modalità del dietrofront: la sala stampa del centro tecnico di Castel Volturno era già gremita di giornalisti in attesa dell'arrivo del tecnico toscano.

Come ricostruito da Sky Sport, la decisione è arrivata all'ultimo minuto per un'indicazione diretta del presidente Aurelio De Laurentiis, cogliendo di sorpresa lo stesso Allegri, che si era invece detto pienamente disponibile a incontrare i media. Alla base della scelta c'è la volontà ferrea del club di mantenere un profilo basso, blindare la squadra e lasciare che a parlare sia esclusivamente il campo, azzerando le polemiche e le voci di contorno alla vigilia di un crocevia fondamentale per la stagione azzurra allo stadio Diego Armando Maradona.