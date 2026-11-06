Dalla Turchia sicuri: “La Fiorentina vuole Torreira a gennaio ma lui vuole restare al Galatasaray”

D’Estate Torreira voleva andarsene ma ora vuole restare

Secondo il noto giornalista ed esperto di mercato Turco Burak Eren sarà difficile che Torreira arrivi alla Fiorentina a gennaio, infatti scrive su X:

“La Fiorentina, come nel periodo estivo, vuole anche Torreira nel mercato di gennaio ma questa richiesta non sarà mai accettata.

Torreira non ha alcuna intenzione di andarsene. Il pensiero di separazione vissuto in estate e prima era legato alla sua lontananza dalla Nazionale.

Il ritorno in Nazionale è diventata la più grande motivazione per Torreira. Inoltre è diventato uno dei capitani che desiderava tanto e riceverà anche un nuovo contratto.”