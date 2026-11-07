Probabile formazione Fiorentina: confermati gli 11 in campo contro il Sassuolo. Oulaï e Pedro a gara in corso?

I probabili 11 che scenderanno in campo all'Artemio Franchi di Firenze contro la Juventus

Fiorentina che arriva alla partita con entusiasmo, dopo la vittoria a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La viola attualmente ha cinque punti in classifica e vuole dunque risalire. Domani, domenica 8 novembre, alle ore 20:45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze ospita la Juventus. Vanoli sta studiando le possibili mosse per dare continuità al risultato raggiunto la scorsa settimana. Tra conferme e ballottaggi, ecco le probabili scelte del tecnico gigliato.

Nessun cambio di modulo, Vanoli punta ancora sul 4-3-3

La Fiorentina probabilmente scenderà sul terreno di gioco schierandosi nuovamente con un 4-3-3. Tra i pali confermato il capitano, De Gea, a destra dal 1' ancora una volta Jimenez, sulla corsia opposta va verso la riconferma Joao Mario, anche se resiste il ballottaggio con Valdepenas, che ha trovato nell'ultima sfida anche la gioia del suo primo gol in maglia viola. In assente Pongracic, che tornerà dopo la sosta, recuperato Ranieri, Vanoli spera di portarlo in panchina domani. Scontata dunque la presenza di Viery al fianco di Dragusin.



In mezzo al campo Fagioli e Ndour sicuri di una maglia dal 1’, a completare il reparto potrebbe essere inserito ancora una volta Brescianini per dare maggiore equilibrio alla squadra. Oulaï pare essere ancora un po’ indietro nelle gerarchie, così come Pedro Gonçalves, potrebbero essere loro le armi a gara in corso. Sempre fuori dai convocati Atta, il francese sta effettuando un lavoro di recupero per il sovraccarico funzionale all’addome, con il quale sta combattendo da qualche tempo. Tornerà solamente quando sarà al 100%.



Nel tridente d’attacco confermatissimo Mastantuono a destra e Njie a sinistra (entrambi in gol al Mapei Stadium). Al centro Pellegrino, a rete nell'ultima partita, è in vantaggio su Beto.