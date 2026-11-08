La Gazzetta dello Sport: "4-2-3-1 per Vanoli con Gonçalves dal 1'. Ballottaggio Oulai-Fagioli"

La Gazzetta lancia la sorpresa

La Gazzetta dello Sport lancia un'ipotesi a sorpresa in vista di Fiorentina-Juventus: Pedro Gonçalves potrebbe partire dal primo minuto. Paolo Vanoli starebbe infatti valutando un cambio di assetto, con il possibile passaggio al 4-2-3-1.



In questo scenario, il portoghese agirebbe sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta. Davanti alla difesa, invece, uno tra Oulai e Fagioli sarebbe chiamato a ricoprire il ruolo di regista:

"C'è una stima che va oltre ogni scelta di campo ed è quella di Vanoli per Fagioli: "Deve stare sereno, fare quello che sta facendo, pensare alla Fiorentina e al calcio perché è un capitale pure della Nazionale. Accanto ha un tecnico che gli starà sempre vicino. Tiene tanto a questa gara e spero che possa fare anche gol". In mezzo il ballottaggio è Oulai-Fagioli, Gonçalves si candida per fare il titolare.