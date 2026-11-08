PAGELLE FIORENTINA: OULAI DETTA LEGGE, PAPERA DI DE GEA, PEDRO ASSIST, NJIE SUL PEZZO

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio Franchi contro la Juventus

De Gea 4,5 Nel primo tempo è sempre ben posizionato e para bene, sbaglia qualcosa nelle uscite dove va troppo spesso di respinta di pugno. Nel secondo tempo è protagonista di una vera e propria papera in uscita che regala il 2-2 a Bremer. Un fattore in negativo, anche questa volta

Jimenez 6 Soffre in fase difensiva, lo saltano troppo facilmente. Si fa perdonare con la fase offensiva dove è sempre molto bravo. Da un suo pallone velenoso nasce il gol di Njie

Dragusin 5 Sul gol di Woltemade ha la grande colpa di non marcarlo in piena area di rigore e di lasciare calciare tranquillamente. Soffre tanto i duelli a campo aperto, bravo di testa

Viery 5 Male su Kolo Muani, il classe 2005 soffre maledettamente il francese della Juventus. Buca l'intervento che poi porta al gol del pareggio della Juventus dove legge male la situazione e non arriva sulla palla. Nel secondo tempo migliora nettamente

Joao Mario 6 In fase difensiva non riesce sempre a prendere il tempo agli avversari ma alla fine se la cava con esperienza e astuzia. Vivace anche in fase offensiva dove il suo piede destro mette in apprensione l'avversario perchè gli regala imprevedibilità

Oulai 7 Non ha paura di niente, si va a prendere la palla sempre e la gioca senza alcun timore. Le azioni dei 2 gol viola nascono da sue aperture. Mette sempre la palla giu e gioca a pallone. Bravissimo anche in fase di interdizione, recupera tantissimi palloni

Ndour 5,5 Utile in fase di interdizione perchè fisicamente si fa valere come può, ma la sua partita non è sufficiente perchè potrebbe rubare molti più palloni, in fase offensiva è poco incisivo

Pedro Goncalves 6,5 L'assist al bacio per il gol di Pellegrino è il suo, gioca una partita intelligente, sia in fase di non possesso che in fase di possesso quando

Mastantuono 6 Nel primo tempo gioca una partita di quasi solo sacrificio e contenimento, correndo in ogni dove per cercare di rubare palloni e spazi agli avversari. Nel secondo tempo cerca di rendersi pericoloso con le sue incursioni. Sfiora il gol con un tiro da fuori e costringe Vicario alla grande parata al 92'

Njie 7 Bravissimo e scaltro nel gol perchè è più veloce degli altri e la scaraventa in rete. La sua partita è di livello perchè è un giocatore che può mettere in costante pericolo l'avversario. A volte gli manca coraggio nel cercare l'uno contro uno

Pellegrino 7 Stacco imperioso di testa che porta al gol dell'1-0, il gol lo carica e nel primo tempo dà una grande mano e vince la maggior parte dei duelli.

Fagioli 6 Entra al posto di Oulai e svolge il suo compito con ordine

Brescianini 5,5 Poco utile in fase offensiva, sfrutta la sua freschezza per la fase di interdizione