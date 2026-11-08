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PAGELLE FIORENTINA: OULAI DETTA LEGGE, PAPERA DI DE GEA, PEDRO ASSIST, NJIE SUL PEZZO

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio Franchi contro la Juventus

A cura di Flavio Ognissanti
08 novembre 2026 22:44
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PAGELLE FIORENTINA: OULAI DETTA LEGGE, PAPERA DI DE GEA, PEDRO ASSIST, NJIE SUL PEZZO -
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De Gea 4,5 Nel primo tempo è sempre ben posizionato e para bene, sbaglia qualcosa nelle uscite dove va troppo spesso di respinta di pugno. Nel secondo tempo è protagonista di una vera e propria papera in uscita che regala il 2-2 a Bremer. Un fattore in negativo, anche questa volta

Jimenez 6 Soffre in fase difensiva, lo saltano troppo facilmente. Si fa perdonare con la fase offensiva dove è sempre molto bravo. Da un suo pallone velenoso nasce il gol di Njie

Dragusin 5 Sul gol di Woltemade ha la grande colpa di non marcarlo in piena area di rigore e di lasciare calciare tranquillamente. Soffre tanto i duelli a campo aperto, bravo di testa

Viery 5 Male su Kolo Muani, il classe 2005 soffre maledettamente il francese della Juventus. Buca l'intervento che poi porta al gol del pareggio della Juventus dove legge male la situazione e non arriva sulla palla. Nel secondo tempo migliora nettamente

Joao Mario 6 In fase difensiva non riesce sempre a prendere il tempo agli avversari ma alla fine se la cava con esperienza e astuzia. Vivace anche in fase offensiva dove il suo piede destro mette in apprensione l'avversario perchè gli regala imprevedibilità

Oulai 7 Non ha paura di niente, si va a prendere la palla sempre e la gioca senza alcun timore. Le azioni dei 2 gol viola nascono da sue aperture. Mette sempre la palla giu e gioca a pallone. Bravissimo anche in fase di interdizione, recupera tantissimi palloni

Ndour 5,5 Utile in fase di interdizione perchè fisicamente si fa valere come può, ma la sua partita non è sufficiente perchè potrebbe rubare molti più palloni, in fase offensiva è poco incisivo

Pedro Goncalves 6,5 L'assist al bacio per il gol di Pellegrino è il suo, gioca una partita intelligente, sia in fase di non possesso che in fase di possesso quando

Mastantuono 6 Nel primo tempo gioca una partita di quasi solo sacrificio e contenimento, correndo in ogni dove per cercare di rubare palloni e spazi agli avversari. Nel secondo tempo cerca di rendersi pericoloso con le sue incursioni. Sfiora il gol con un tiro da fuori e costringe Vicario alla grande parata al 92'

Njie 7 Bravissimo e scaltro nel gol perchè è più veloce degli altri e la scaraventa in rete. La sua partita è di livello perchè è un giocatore che può mettere in costante pericolo l'avversario. A volte gli manca coraggio nel cercare l'uno contro uno

Pellegrino 7 Stacco imperioso di testa che porta al gol dell'1-0, il gol lo carica e nel primo tempo dà una grande mano e vince la maggior parte dei duelli.

Fagioli 6 Entra al posto di Oulai e svolge il suo compito con ordine

Brescianini 5,5 Poco utile in fase offensiva, sfrutta la sua freschezza per la fase di interdizione

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