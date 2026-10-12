Galli attacca Mastantuono: "Non sa difendersi". Poi critica il rapporto col Viola Park: "Manca il contatto con i tifosi"

L'ex portiere viola analizza i limiti dell'argentino, la convivenza tra Oulai e Fagioli e la distanza tra squadra, tifosi e Firenze.

Il momento complicato della Fiorentina continua a far discutere. Dopo la sconfitta contro il Genoa, Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare alcune delle difficoltà della squadra viola. L'ex portiere si è soffermato sulla possibile convivenza tra Oulai e Fagioli, sulla prestazione di De Gea e sulle caratteristiche di Franco Mastantuono, senza tralasciare il rapporto tra il Viola Park, i tifosi e la città di Firenze.

Oulai e Fagioli

Tra i temi affrontati da Galli c'è la possibilità di schierare contemporaneamente Oulai e Fagioli a centrocampo. L'ex portiere ritiene che i due possano giocare insieme, ma sottolinea la necessità di concedere al giovane ivoriano il tempo necessario per adattarsi a una posizione diversa.

"Oulai e Fagioli possono convivere, ma se all'ivoriano cambi ruolo, devi aspettare che si adatti. Per me può giocare dietro le punte, perché ha dribbling e corsa, ma le distanze sono diverse. De Gea? Poteva fare meglio sul primo gol, ha preso la palla male e gli è sfuggita".

Mastantuono

L'ex portiere viola ha dedicato spazio anche a Franco Mastantuono, analizzando le qualità del giovane argentino e gli aspetti sui quali deve ancora migliorare. Galli riconosce le potenzialità del calciatore, ma individua nella fase difensiva un limite da correggere.

"Mastantuono si vede che ha i numeri e sul recupero fisico credo sia come ha detto Vanoli: i giovani ci mettono meno. Non ha la fisicità di Pellegrino, ma in Argentina ti fanno volare via, quindi è abituato. Ma non sa difendersi: pensa così tanto alla giocata che non si sa difendere".

Il Viola Park

Nel corso dell'intervento a Lady Radio, Galli ha affrontato anche la questione del rapporto tra la Fiorentina e la città. Al centro della riflessione c'è il Viola Park e il legame con i sostenitori, considerato un elemento importante per mantenere un contatto diretto con la realtà fiorentina.

"Viola Park? Inizio ad essere convinto che il contatto con i tifosi ti faccia tenere i piedi nella realtà. A questa Fiorentina manca questa cosa. Spero si recuperi questo rapporto, che ora non c'è".