Galli crede in Oulai: "Nemmeno lui sa dove può arrivare. Dopo la sosta vedremo delle cose diverse"

L'ex portiere della Fiorentina esalta anche il tecnico della viola: "L'anno scorso c'era Vanoli Paolo, adesso c'è Paolo Vanoli".

Intervenuto a Lady Radio, l'ex portiere e dirigente della Fiorentina Giovanni Galli, ha parlato del momento della Fiorentina post pareggio con il Napoli.

DA VANOLI PAOLO A PAOLO VANOLO

“Probabilmente non ci siamo resi conto cosa ci fosse nello spogliatoio della scorsa stagione. Quel che è certo è che l’anno scorso c’era Vanoli Paolo, quest’anno invece c’è Paolo Vanoli alla guida della squadra”.

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"Gli ho visto fare delle giocate di tecnica in velocità degne di un trequartista. Nemmeno lui sa dove può arrivare, ma Vanoli in questo momento doveva andare sulle certezze. Dopo la pausa probabilmente vedremo delle cose diverse".